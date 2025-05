Nel corso delle ultime ore è stato annunciato ufficialmente DJI Mavic 4 Pro, nuovo drone della compagnia con specifiche di livello semi-professionale: scopriamole insieme nel dettaglio, assieme al suo listino prezzi.

DJI Mavic 4 Pro: specifiche tecniche e listino prezzi

Una delle caratteristiche salienti di DJI Mavic 4 Pro è rappresentata senz’ombra di dubbio dal nuovo sensore Hasselblad da 100 megapixel, con il pieno supporto alla recente funzionalità Hasselblad Natural Color Solution, in grado di restituire una buona fedeltà cromatica e un elevato livello di dettagli.

Il sensore principale è poi accompagnato da un sensore teleobiettivo da 48 megapixel con apertura f/2,8 e un sensore teleobiettivo da 50 megapixel con apertura f/2,8. Tale sensore, facendo uso della funzionalità Soggetto in evidenza, consente di effettuare primi piani in maniera ottimale.

Tutti e tre i sensori permettono di effettuare riprese video con risoluzione 4K a 60 frame al secondo, eccezion fatta per la fotocamera principale che aggiunge anche lo standard HDR, con maggior contrasto e luminosità, oltre che una gamma dinamica fino a 16 stop. In questo caso, DJI Mavic 4 Pro è in grado di garantire una riproduzione cromatica coerente tra le riprese dei differenti sensori grazie all’utilizzo degli stessi profili colore.

DJI Mavic 4 Pro offre inoltre lo stabilizzatore Infinity, che consente di effettuare una rotazione completa a 360° e scatti verso l’alto di 70°. Buona anche l’autonomia dichiarata dalla compagnia, pari ad un massimo di 51 minuti di volo con velocità massima di 90 km/h, grazie alla batteria interna da 95 kWh. Il nuovo modello offre inoltre un tracciamento cinematografico grazie alla funzionalità ActiveTrack 360°, che consente di mantenere costantemente un soggetto a fuoco, anche nel caso in cui sia parzialmente nascosto.

La sicurezza durante la navigazione del drone è garantita da un sistema di sei sensori fisheye, che anche in condizioni di scarsa illuminazione permettono di avere un maggior grado di consapevolezza ambientale, evitando ogni possibile ostacolo sul percorso.

Il sistema di trasmissione DJI O4+ è in grado di assicurare la trasmissione delle immagini con un raggio massimo di 30 kilometri, riducendo al minimo il rischio di disconnessione del dispositivo.

Per chi fosse interessato ad acquistare DJI Mavic 4 Pro, il nuovo drone è disponibile sul sito ufficiale della compagnia nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito: