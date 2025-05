Con la festa della mamma ormai dietro l’angolo, trovare il regalo giusto non è sempre un’impresa facile. Stufi del solito mazzo di fiori, scatola di cioccolatini o peggio ancora un altro soprammobile destinato a prendere la polvere? Quest’anno potete sempre provare con un regalo alternativo, ideale per le mamme tecnologiche o per quelle che comunque se la cavano col computer.

GoDeal24, azienda specializzata nella rivendita di licenze software, ha lanciato una nuova iniziativa promozionale che vi permette di risparmiare oltre il 90% rispetto al prezzo di listino, su tantissimi prodotti Microsoft ma non solo. Vorreste regalare una licenza di Microsoft Office alla donna che vi ha donato la vita, ma 300 euro sono fuori dal budget? Niente paura, con Godeal24 potete spendere 35 euro per Office 2021 e tenervi in tasca il resto, che potete magari investire in una bella cena con la famiglia.

E se il suo PC utilizza ancora Windows 7 o Windows 8, perché non approfittarne e installare Windows 10 o Windows 11, per tenerla al sicuro? Questi sono solo alcuni esempi, su Godeal24 ci sono migliaia di prodotti in offerta e avete solo l’imbarazzi della scelta. Trovate anche pacchetti da 50 licenze, ideali se siete amministratori di rete o se avete un’attività con diverse decine di computer e volete risparmiare in maniera significativa sui costi del software.

A seguire trovate una selezione di prodotti in offerta, ma sbrigatevi, la promozione dura solo per pochi giorni.

Una licenza di Office a prezzo imbattibile

Windows per tutti i gusti

I migliori bundle, scontati del 62% col codice SGO62

Sconto del 50% (SGO50) su questi applicativi

Massimizzate il risparmio con le Volume Licenses

Altri strumenti utili

E tutti i vostri pagamenti possono essere effettuati con PayPal, così da avere una maggiore tranquillità. Non dimenticate che per qualsiasi necessità potete contare sul servizio di assistenza che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email

Informazione Pubblicitaria