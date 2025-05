Se siete alla ricerca di uno smart ring dall’ottimo rapporto qualità / prezzo, l’offerta di oggi potrebbe decisamente fare al caso vostro. Amazon ha infatti deciso di proporvi Amazfit Helio Ring in offerta al minimo storico, permettendovi di risparmiare oltre 70 euro rispetto al prezzo consigliato in origine dalla compagnia produttrice: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Amazfit Helio Ring: monitoraggio dei parametri e non solo

Amazfit Helio Ring risulta indubbiamente un ottimo accessorio per il monitoraggio dei parametri vitali durante l’esercizio fisico, quali ad esempio la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno, i livelli di stress, il tempo di recupero completo e tanto altro, con un controllo della salute 24 ore su 24, senza necessità di attivare nessun abbonamento. Grazie all’app Zepp sarà dunque possibile consultare tutti i dati raccolti, accessibili in ogni momento della giornata. Oltre alle sessioni di allenamento, l’anello risulta molto utile durante le ore notturne per il controllo della qualità del sonno.

L’anello si presenta compatto, forte dei suoi 2,6 millimetri di larghezza e soli 4 grammi di peso, realizzato con una lega di titanio che ne assicura un’alta resistenza. Buona anche l’autonomia in questo caso, con una ricarica in grado di assicurare senza problemi più di tre giorni completi.

Per chi fosse interessato ad acquistarlo, Amazfit Helio Ring è disponibile in offerta a soli 97,76 euro, con oltre 70 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato fissato a 169,90 euro (di listino costava 299,99 euro). Nel caso dell’offerta proposta da Amazon, parliamo del modello di Amazfit Helio Ring taglia 12. Vi ricordiamo che il prodotto è venduto e spedito da Amazon, per cui potrete beneficiare del servizio Amazon Prime per garantirvi la consegna gratuita in un giorno a casa vostra.

Acquista Amazfit Helio Ring in offerta su Amazon a soli 97,76 euro

