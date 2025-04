Nel mese di aprile, ASUS ha ufficializzato la ASUS VivoWatch 6 AERO, la nuova smartband dotata della funzionalità ECG e del monitoraggio della pressione sanguigna.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa smartband, attualmente disponibile sul mercato cinese, che si pone come erede della VivoWatch 5 AERO lanciata un anno e mezzo fa, migliorandola sotto molti punti di vista.

ASUS VivoWatch 6 AERO è ufficiale

La nuova ASUS VivoWatch 6 AERO (HC-C06) punta a migliorare sensibilmente quanto proposto dalla precedente VivoWatch 5 AERO, la prima smartband al mondo a potere contare sulle funzionalità di ECG e monitoraggio della pressione sanguigna (funzioni che altri produttori implementano solo sui propri smartwatch di punta) con un semplice tocco del dito sul sensore.

Rispetto al modello lanciato a fine 2023, ASUS mantiene più o meno lo stesso design, affinandolo in molti aspetti e inserendo un display più generoso (si tratta di un AMOLED da 1,1 pollici) e brillante.

Focus sul monitoraggio della salute

Il focus principale di questa smartband è il monitoraggio della salute, puntando quasi tutto sui sensori PPG e ECG integrati su entrambi i lati: posizionando un dito sul modulo anteriore, è possibile controllare la pressione sanguigna (con lo standard Software as a Medical Device), il livello di ossigeno nel sangue (SpO₂) o eseguire un elettrocardiogramma (in 30 secondi).

Il sensore posteriore, invece, è in grado di misurare costantemente il tempo di transito dell’impulso (PTT, Pulse Transit Time, un parametro utile per valutare le condizioni dele cuore e del sistema cardiovascolare), la SpO₂ e la frequenza cardiaca, anche durante i periodi di relax o di sonno.

La smartband è in grado di monitorare inoltre il numero di passi, le calorie bruciate, la qualità del sonno (cicli del sonno e altre metriche), fornendo agli utenti informazioni complete (con punteggi e suggerimenti su come migliorare) sul fronte della salute. Il tutto è associato a una batteria in grado di coprire tra i 5 e i 7 giorni di utilizzo.

Un’altra novità risiede nell’algoritmo ASUS Health AI 5.0: potenziato dall’intelligenza artificiale, questo algoritmo raccoglie e analizza i dati in tempo reale, al fine di fornire informazioni sulla salute durante tutto il giorno a chiunque indossi la smartband.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche della nuova smartband ASUS VivoWatch 6 AERO.

Peso: 27 grammi (con cinturino, 28 grammi)

(con cinturino, 28 grammi) Cinturino: in silicone da 15 mm

Resistenza all’acqua: 5 ATM

Display: AMOLED da 1,1″

da Sensori: ECG , PPG , accelerometro

, , Connettività: Bluetooth 5.x , GPS Compatibilità: Android 10 (o successivi), iOS 13 (o successivi)

, Batteria: 135 mAh

Autonomia: 5 giorni (uso normale), 7 giorni (risparmio energetico)

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo di ASUS VivoWatch 6 AERO

La nuova ASUS VivoWatch 6 AERO è già disponibile all’acquisto in Cina, con cassa nera e cinturino in silicone nero o rosa, e viene proposta al prezzo di 1.199 yuan (pari circa a 145 euro).

Considerando il prezzo per il mercato cinese della nuova arrivata e il costo della VivoWatch 5 AERO sul mercato italiano (pari a 129 euro), è lecito attendersi un cospicuo aumento rispetto alla precedente generazione. Non è ancora chiaro se e quando questa smartband possa debuttare in Italia.