Aggiornamento 28 aprile: MediaWorld ha prolungato la promozione fino alle 23:59:59 del 28 aprile 2025.

MediaWorld torna alla carica con una nuova ondata di sconti: dal 25 al 28 aprile 2025, in occasione della Festa della Liberazione, è attiva l’iniziativa NO IVA su una vasta selezione di articoli. Dopo gli APP DAYS del weekend precedente, gli utenti iscritti al programma MediaWorld Club (gratuito e attivabile a questo link) potranno ottenere uno sconto diretto in carrello che in alcuni casi si somma anche alle promozioni già attive sul sito.

Un’ottima opportunità per acquistare smartphone, TV, notebook, smartwatch e altri dispositivi tech a un prezzo ancora più competitivo.

MediaWorld NO IVA di aprile: sconti del 18,04% con la carta Club

Partecipare alla promozione è semplicissimo: basta accedere con il proprio account (o crearne uno gratuitamente) sul sito ufficiale di MediaWorld e attivare o collegare la carta MediaWorld Club nella sezione profilo. Lo sconto NO IVA, pari al 18,04%, verrà applicato automaticamente nel carrello.

Questo vantaggio si applica anche ai prodotti già in promozione, ed è possibile sfruttarlo sia per acquisti online che per il ritiro in negozio. Sono disponibili anche formule di finanziamento personalizzate. Per chi è alla ricerca di offerte aggiornate, segnaliamo anche la sezione dedicata alle offerte MediaWorld.

I prodotti da non perdere con la promo NO IVA MediaWorld

Nota: le promozioni sono valide esclusivamente nei giorni 25, 26, 27 e 28 aprile 2025 e fino a esaurimento scorte. Per consultare tutte le offerte suddivise per categoria, potete visitare la pagina dedicata sul sito MediaWorld.