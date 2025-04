Nelle scorse ore TSMC, in occasione del North America Technology Symposium, ha annunciato la sua nuova tecnologia di produzione A14 (classe 1,4 nm).

Così com’è stato messo in evidenza dal colosso del settore dei chip, la tecnologia A14 rappresenta un significativo progresso rispetto al processo N2 ed è stata progettata per guidare la trasformazione dell’intelligenza artificiale, offrendo capacità di elaborazione più veloci e una maggiore efficienza energetica.

TSMC annuncia la sua nuova tecnologia di produzione

Rispetto al processo N2, la cui produzione in serie è prevista per la fine dell’anno, A14 sarà in grado di offrire un miglioramento della velocità fino al 15% a parità di potenza, una riduzione dei consumi fino al 30% a parità di velocità e un aumento di oltre il 20% della densità logica.

Secondo TSMC questa nuova teconologia migliorerà in modo evidente gli smartphone, ottimizzando le capacità di intelligenza artificiale integrate e rendendo i telefoni ancora più smart.

Sempre a dire del produttore asiatico, l’attuale sviluppo di A14 sta procedendo senza intoppi, con prestazioni di rendimento in anticipo rispetto a quelle che erano le previsioni dell’azienda e, nel caso in cui tutto dovesse continuare ad andare avanti senza imprevisti, la produzione dovrebbe essere avviata nel corso del 2028.

TSMC ha inoltre reso noto di avere apportato importanti innovazioni alla sua architettura di celle standard TSMC NanoFlex in NanoFlex Pro, consentendo notevoli miglioramenti in termini di prestazioni, efficienza energetica e flessibilità di progettazione.

Grande soddisfazione per i traguardi raggiunti è stata espressa dal CEO di TSMC, che ha sottolineato l’importanza per i clienti dell’azienda di poter fare affidamento su una roadmap affidabile per le loro innovazioni.

In occasione del North America Technology Symposium il popolare chipmaker ha anche annunciato novità per altri settori, come quello automobilistico (il processo N3A) e quello dell’IoT (il processo N4e).