Nella giornata di oggi, 24 aprile, Eufy ha lanciato sul mercato italiano Omni E28, un robot aspirapolvere e lavapavimenti versatile e di fascia elevata, dotato di un sistema mop autopulente a doppio rullo, di un pulitore portatile integrato e capace di toccare i 20.000 Pa di potenza. Arriva insieme al robot aspirapolvere economico Eufy C10 e a Eufy E25, un dispositivo privo del pulitore portatile ma in linea con Eufy Omni E28 per il resto. Eccone una panoramica con le informazioni chiave, i relativi prezzi di vendita e i dettagli sulla disponibilità.

Caratteristiche e funzioni dei nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti di Eufy

Eufy Omni E28 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti molto completo, di fascia alta, che si distingue per la sua elevata potenza di aspirazione pari a 20.000 Pa, un valore che garantisce la rimozione dello sporco più ostinato da qualsiasi superficie, anche in profondità, grazie anche al sistema di spazzole DuoSpiral che aiuta a prevenire gli eventuali problemi di aggrovigliamento dei capelli, sottolinea l’azienda.

Il sistema mop si pulisce da sé 360 volte al minuto (HydroJet) e include una particolare soluzione che, facendo pressione verso il basso (15 N), è in grado di pulire a fondo anche i pavimenti con incavi profondi e sottili, solitamente più problematici da lavare. Da segnalare anche il pulitore portatile staccabile dalla base di autosvuotamento (con sacchetto per la polvere e contenitori per l’acqua pulita e sporca), dispositivo che può tornare utile per esempio per pulire divani, scale o tappeti.

Eufy Omni E28 ha inoltre un braccio estensibile che si attiva automaticamente quando occorre raggiungere gli angoli più lontani e difficili da pulire. Il tutto, viene gestito dai vari sensori del robot e dall’intelligenza artificiale AI See che aiuta a rilevare e a evitare gli ostacoli. C’è anche una luce a LED frontale che torna utile durante le sessioni di pulizia notturne e in condizioni di scarsa illuminazione.

Anche Eufy E25 è dotato del sistema HydroJet menzionato, ha la stessa potenza di aspirazione massima di 20.000 Pa, la spazzola a doppio rullo Duo Spiral, il sistema di navigazione AI See ma, come anticipato, non include il pulitore portatile staccabile, esclusivo del modello Omni E28. Eufy C10 è invece un robot aspirapolvere più economico, diverso da questi ultimi, dotato di un sistema di navigazione laser iPath e di un motore capace di sviluppare fino a 4.000 Pa di potenza.

A sinistra Eufy Omni E28, a destra Eufy E25

Prezzi e disponibilità di Eufy Omni E28, E25 e C10

Eufi Omni E28 e E25 arrivano sul mercato italiano ai prezzi rispettivi di 999 euro, e 899 euro. Si possono acquistare in preordine da oggi direttamente dal sito di Eufy potendo beneficiare di una promozione che permette di ottenere un codice sconto di 150 euro pagando un solo euro, offerta valida per entrambi i robot fino al 14 maggio. Dal giorno seguente, 15 maggio, giorno del debutto sul mercato italiano di Eufy Omni E28, ci sarà invece uno sconto di 130 euro: il prezzo per chi non ha comprato il coupon sarà quindi pari a 869 euro.

Eufy E25 arriverà entro il prossimo mese di giugno (non abbiamo al momento informazioni su una data precisa). Il più economico Eufy C10 sarà invece acquistabile sul mercato italiano dalla fine di maggio al prezzo di 349 euro.