A distanza di alcuni mesi dalla presentazione ufficiale, avvenuta in occasione del CES 2025 di gennaio, Aqara ha annunciato la disponibilità di una nuova gamma di prodotti, tutti già acquistabili direttamente su Amazon Italia. La nuova ondata di novità per la gamma Aqara, brand sempre più di riferimento per il settore della Smart Home, comprende tre prodotti: il kit di protezione con telecamera Y100, il termostato intelligente W100 e il nuovo Hub M100. Ecco i dettagli completi in merito:

Le novità di Aqara per la Smart Home

La nuova gamma di prodotti è già disponibile su Amazon, con gli utenti che possono effettuare subito l’acquisto. Ecco le novità:

Aqara Kit di Protezione Telecamera Y100

Il nuovo kit Y100 include una videocamera pan-tilt 2K con rilevamento AI a cui si affiancano 3 sensori intelligenti (movimento, vibrazione, porta/finestra). Il kit in questione è pronto all’uso, con tutti i dispositivi che sono già accoppiati tra di loro e c’è la possibilità di sfruttare la registrazione 24/7 sia in locale che sul cloud. Gli utenti interessati possono acquistare subito il kit su Amazon: il prezzo è di 139,99 euro.

Aqara Termostato W100

La seconda novità della gamma Aqara per il mercato italiano è rappresentata dal termostato intelligente W100, in grado di monitorare la temperatura e l’umidità, andando a integrarsi al meglio con il proprio ecosistema Smart Home, sfruttando anche la compatibilità con HomeKit, Alexa e Google Home. Compatibile con Matter, W100 supporta sia i protocolli Zigbee che Thread. Su Amazon è possibile acquistare il dispositivo con un prezzo scontato di 39,99 euro.

Aqara Intelligente Hub M100

Il terzo prodotto disponibile da oggi su Amazon è il nuovo Hub M100 per la domotica, compatibile con dispositivi Aqara Zigbee e Thread e in grado di gestire fino a 20 dispositivi. Dotato di connettività Wi-Fi 6, l’hub la soluzione giusta per collegare i prodotti Aqara a vari ecosistemi Smart Home. Su Amazon è possibile acquistare il prodotto a 19,99 euro.