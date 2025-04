Xiaomi ha da poco annunciato in India Redmi Watch Move, uno smartwatch che punta a rivoluzionare il segmento economico del mercato con caratteristiche da fascia superiore ad un prezzo estremamente competitivo. Si tratta del primo orologio del brand interamente prodotto in India, a dimostrazione della volontà dell’azienda di rafforzare il legame con quel mercato.

L’aver prodotto lo smartwatch interamente su territorio indiano ha reso possibile immettere sul mercato Redmi Watch Move ad un prezzo decisamente appetibile per quello che offre, circa 22 euro al cambio attuale. Ancora non sappiamo se il dispositivo verrà rilasciato nel resto del mondo, ma la speranza è che Xiaomi possa decidere di lanciarlo globalmente nel corso dei prossimi mesi. Vediamo tutti i dettagli.

Caratteristiche e funzionalità di Redmi Watch Move

La caratteristica principale di Redmi Watch Move è il display AMOLED da 1,85 pollici, con risoluzione 390 x 450 pixel e frequenza di aggiornamento variabile tra i 50 e i 60 Hz. Grazie alla luminosità di picco di 600 nit, il pannello rimane perfettamente leggibile anche all’aperto e sotto la luce diretta del sole. Il vetro curvo 2.5D che ricopre il display, inoltre, dona allo smartwatch un aspetto premium, con linee più aggraziate.

Sulla scocca troviamo anche una corona rotante posta sul lato destro, una soluzione non sempre presente su dispositivi in questa fascia di prezzo e che consente di navigare nei menu con maggiore precisione e senza toccare lo schermo. All’interno di Redmi Watch Move troviamo poi una serie di sensori per il monitoraggio della salute, come il sensore per la frequenza cardiaca attivo 24/7 e che fornisce dati in tempo reale e grafici sull’andamento del battito cardiaco. Non manca inoltre il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), con misurazione automatica durante il sonno.

Lo smartwatch è l’ideale anche per gli sportivi, grazie alla certificazione IP68 contro acqua e polvere e l’impiego di un vetro resistente ai graffi. All’interno del software troviamo oltre 140 attività disponibili, come la corsa, lo yoga, il ciclismo, il salto con la corda e molto altro. L’algoritmo avanzato, a detta di Xiaomi, garantisce una precisione del 98,5% nel conteggio dei passi, delle calorie e dei minuti attivi. Al suo interno non è tuttavia presente il GPS integrato, ma è possibile sfruttare quello dello smartphone una volta accoppiati i due dispositivi.

Altra caratteristica di Redmi Watch Move, che lo distingue dagli altri smartwatch nella stessa fascia di prezzo, è il supporto alle chiamate Bluetooth: grazie al microfono e all’altoparlante integrati è possibile rispondere e avviare chiamate direttamente dal polso, accedere alla rubrica e utilizzare il tastierino numerico.

A gestire tutte queste funzionalità troviamo HyperOS, il sistema operativo proprietario di Xiaomi, che permette un’integrazione profonda con lo smartphone tramite la sincronizzazione di eventi, note, promemoria e altro. Redmi Watch Move supporta infine oltre 200 watch face, sia animate che non, ed è dotato di Always-On-Display che regola in modo intelligente la luminosità per ridurre i consumi.

Xiaomi promette fino a 14 giorni di autonomia con un uso standard grazie alla batteria da 300 mAh, che calano a 7-10 giorni di utilizzo se si attivano l’AOD e le chiamate Bluetooth. Di seguito la scheda tecnica (non completa) di Redmi Watch Move:

Dimensioni: 45,5 x 38,9 x 10,8 mm per 25 grammi (senza cinturino) e 39 grammi (con cinturino)

Cornice in lega di alluminio + vetro protettivo 2.5D + cinturino in TPU

Display: AMOLED da 1,85 pollici HD (390 x 450) con Always-On-Display, 322 PPI, refresh rate a 60 Hz e fino a 600 nit di luminosità

Batteria: 300 mAh con ricarica rapida tramite base (fino a 14 giorni di autonomia)

Certificazione IP68

Bluetooth 5.3, supporto alle chiamate tramite speaker e microfono integrati

Sensore PPG BioTracker (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2, sonno), sensore di luminosità per il display

140+ modalità sportive

Sistema operativo: HyperOS

Prezzo e disponibilità di Redmi Watch Move

Redmi Watch Move è disponibile nelle colorazioni Black Drift, Blue Blaze, Silver Sprint e Gold Rush. I preordini partiranno in India sul sito ufficiale il prossimo 24 aprile e l’arrivo effettivo sul mercato è previsto per il 1 maggio 2025 ad un prezzo di 1999 rupie indiane, circa 22 euro. Ancora non si hanno conferme di un eventuale lancio anche nel resto del mondo, per il quale dovremo attendere probabilmente ancora qualche mese.