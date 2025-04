I MediaWorld APP DAYS tornano protagonisti durante le festività di Pasqua e Pasquetta, il 20 e 21 aprile 2025, con una nuova ondata di sconti tech. In occasione delle giornate festive, lo store propone un extra sconto del 15% su migliaia di articoli, accessibile esclusivamente da app e riservato ai membri del MediaWorld Club (registrazione gratuita). Un’opportunità ideale per acquistare uno smartphone, una TV di ultima generazione o altri dispositivi approfittando del weekend pasquale.

APP DAYS MediaWorld: extra sconto del 15% a Pasqua 2025

Per approfittare degli sconti APP DAYS è necessario scaricare l’app ufficiale di MediaWorld, accedere o registrarsi e attivare la tessera MediaWorld Club (dalla sezione del profilo in basso a destra). Se sei già iscritto, lo sconto sarà applicato in automatico al momento del pagamento.

Il 15% di sconto extra si somma alle promozioni già attive su molti prodotti. L’ordine deve essere finalizzato tramite l’app per beneficiare del prezzo scontato. È possibile scegliere il ritiro in negozio, pagare in comode rate e sfruttare tutti i servizi disponibili. La promozione si aggiunge alle varie offerte MediaWorld del momento.

I migliori prodotti da acquistare per Pasqua e Pasquetta

Durante gli APP DAYS pasquali, ci sono numerose occasioni interessanti. Ecco alcuni dei dispositivi più consigliati, già in offerta e ulteriormente scontabili del 15% grazie alla promo via app:

Attenzione: per ottenere lo sconto del 15% è indispensabile concludere l’acquisto tramite l’app MediaWorld. La promo è valida esclusivamente il 20 e 21 aprile 2025, in occasione di Pasqua e Pasquetta. Approfittane prima che terminino le scorte!