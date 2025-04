Nel corso delle ultime ore, un nuovo leak potrebbe aver gettato luce su alcune specifiche tecniche dei display del primo iPhone pieghevole: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone pieghevole: svelate le risoluzioni dei display

Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station all’interno di un post sulla piattaforma Weibo, il nuovo iPhone pieghevole presenterà un display interno da 7,76 pollici di diagonale, con risoluzione 2713 x 1920 pixel e il supporto alla nuova tecnologia di fotocamera sotto il display. Al contrario, il display esterno offrirà una diagonale da 5,49 pollici, con risoluzione pari a 2088 x 1422 pixel e fotocamera punch hole.

Al momento non conosciamo ancora un preciso periodo d’uscita per il primo iPhone pieghevole con apertura a libro, che stando ai rumor potrebbe vedere la luce nel corso del 2026, ad un costo probabilmente superiore ai 2000 dollari.

Stando a quanto dichiarato dall’analista Jeff Pu, il nuovo dispositivo pieghevole sarebbe entrato da poco all’interno della fase di introduzione di un nuovo prodotto (in acronimo NPI), con una produzione su larga scala prevista per la seconda metà del 2026.

Nello specifico, il primo modello pieghevole di iPhone potrebbe beneficiare di tutte le principali novità che verranno introdotte da iPhone 17 Air, andando a includere un modem 5G proprietario e uno spessore ridotto rispetto al resto della lineup.

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.