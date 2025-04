Framework lo aveva presentato a fine febbraio insieme al suo primo PC desktop e a una versione aggiornata di Laptop 13 come un notebook convertibile pensato per gli studenti, quindi economico e facile da riparare, il più facile di sempre mai prodotto dall’azienda. Dalla giornata di ieri è possibile preordinare Framework Laptop 12 anche dall’Italia, sia in versione DIY (smontato) che assemblato, ma in entrambi i casi a prezzi non proprio così contenuti.

Caratteristiche tecniche di Framework Laptop 12

Framework Laptop 12 è un computer portatile convertibile, un 2-in-1 di fascia medio-bassa (per caratteristiche tecniche) dotato di uno schermo LCD touch da 12,2 pollici con risoluzione di 1920 x 1200 pixel, circa 400 nit di luminosità e supporto alle penne digitali; quella inclusa ha due pulsanti programmabili, è in tinta con il notebook ed è sensibile alla pressione e alle inclinazioni fino a 60°.

Sono due le opzioni disponibili per il processore: un Intel Core i3-1315U (2 core di prestazioni e 4 core di efficienza) o un Intel Core i5-1334U (2 core di prestazioni e 8 core di efficienza). La scheda grafica è una Intel UHD Graphics, c’è uno slot per la RAM che può ospitare schede da 8, 16, 32 o 48 GB (sono delle DDR5-5600 acquistabili dal sito di Framework, ma è possibile montarne altre), mentre per quanto riguarda lo spazio di archiviazione ha uno slot compatibile con SSD M.2 2230 NVMe che, come opzioni acquistabili dal sito, elenca le WD_BLACK SN770M NVMe da 500 GB, 1 e 2 TB.

Per il resto, Framework Laptop 12 ha una batteria da 50 Wh, due altoparlanti stereo da 2 W, una videocamera con risoluzione Full HD a 30 fps, una tastiera full size senza retroilluminazione, una scheda di rete IntelAX211 che supporta la connettività Wi-Fi 6E, USB 3.2 e DisplayPort, ha un ingresso jack audio da 3,5 mm e ben quattro schede di espansione, che permettono di personalizzare le porte e le funzionalità del notebook (per USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet, slot da 250 GB e da 1 TB, MicroSD e SD).

Prezzi e versioni di Framework Laptop 12

Si tratta di un notebook per smanettoni, che arriva sul mercato in una versione preinstallata e con Windows 11 a bordo, ma anche in DIY Edition, variante spoglia da montare che offre più opzioni di personalizzazione. Oltre alla colorazione nera, la sola disponibile per la versione preinstallata, quest’ultima si può comprare in grigio, viola, rosa o verde, e si possono personalizzare memoria, tastiera, alimentatore e sistema operativo.

A seguire i prezzi italiani delle varie varianti di Framework Laptop 12:

Preassemblato Base al prezzo di 879 euro con Intel Core i3, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB e Windows 11 Home Performance al prezzo di 1109 euro con Intel Core i5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e Windows 11 Home

DIY Edition Base al prezzo di 599 euro con Intel Core i3 ma privo di scheda RAM, SSD e sistema operativo Performance al prezzo di 719 euro con Intel Core i5 ma privo di scheda RAM, SSD e sistema operativo



Come anticipato, è possibile preordinarlo dal sito web di Framework depositando un acconto di 100 euro, notebook che verrà consegnato il prossimo mese di luglio secondo le attuali stime riportate dall’azienda (che non escludiamo possano subire variazioni considerando l’attuale situazione d’incertezza legata ai dazi).

Sono prezzi piuttosto elevati considerando le caratteristiche tecniche di Framework Laptop 12, cifre che lo avvicinano a notebook ben più pregiati e tecnologicamente avanzati come i MacBook Air di Apple, per esempio. Dalla sua Framework ha il raro vantaggio di fornire un prodotto molto personalizzabile e potenzialmente più duraturo perché modulare, aggiornabile e facilmente riparabile, sostanzialmente un unicum sul mercato attuale in linea con la crescente rilevanza del tema della sostenibilità, questione ormai importante e promossa sia negli Stati Uniti che nel Vecchio Continente, con le recenti norme europee sul diritto alla riparazione..