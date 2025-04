Dreame arricchisce la sua gamma annunciando il lancio dei primi robot per la pulizia delle piscine e delle finestre che vanno ad affiancarsi ai robot aspirapolvere e agli altri prodotti del brand. Debuttano, infatti, i nuovi prodotti della serie Dreame Z1, dedicata alla pulizia delle piscine, e della serie Dreame C1, dedicata alla pulizia delle finestre. Si tratta di un deciso salto in avanti per l’azienda che, negli ultimi anni, si è ritagliata uno spazio importante sul mercato.

Sean Chen, Managing Director di Dreame WEU, ha così commentato l’arrivo delle nuove serie: “Abbiamo già ridefinito le pulizie domestiche grazie a un’intelligenza artificiale all’avanguardia e a una potente automazione. Dopo il successo ottenuto nel campo della produzione di robot aspirapolvere, dispositivi wet&dry, robot tosaerba, tutti nel segmento premium, ci stiamo ora espandendo alla pulizia di piscine e finestre, arricchendo ulteriormente il nostro ecosistema di soluzioni per una casa intelligente“.

Andiamo a scoprire i dettagli in merito all’annuncio da parte di Dreame:

Dreame Z1: caratteristiche, pezzi e disponibilità

La nuova serie Dreame Z1 è dedicata alla cura delle piscine permettendo agli utenti di poter ottenere una pulizia profonda con un modello senza fili e che non richiede procedure complete per la configurazione. La nuova serie di Dreame è dotata della tecnologia PoolSense e del sistema di percezione Triple Surround Fusion che consente di ottenere una scansione intelligente della piscina da pulire, andando a definire il miglior sistema di pulizia in base alla forma e ad evitare gli eventuali ostacoli presenti. La potenza di aspirazione è di 30 m3/h e il sistema è in grado di rimuovere foglie, sporcizia e alghe. Da segnalare anche la possibilità di puntare su Z1 Pro, primo robot senza fili per la pulizia delle piscine che può essere controllato con un telecomando.

La disponibilità dei prodotti Z1 è fissata per il prossimo 15 aprile. Questi sono i prezzi:

Z1: 999 euro

Z1 Pro: 1.299 euro

Per i primi 14 giorni di lancio è previsto uno sconto di 200 euro.

Dreame C1: caratteristiche, pezzi e disponibilità

Per la pulizia delle finestre, invece, Dreame ha realizzato la serie C1 con tecnologia CornerClean che consente di raggiungere anche gli angoli più difficili da raggiungere. C’è anche un particolare sistema che permette di rilevare in automatico le dimensioni e le caratteristiche della superficie da pulire, andando a definire il percorso di pulizia migliore. La potenza di aspirazione è di 5.500 Pa. Per una sessione di pulizia prolungata è possibile affidarsi a C1 Station che consente di sfruttare fino a 180 minuti di autonomia con la possibilità di coprire fino a 90 metri quadrati.

Le vendite della serie C1 partiranno il 15 maggio. Ecco i prezzi: