Mediatek Kompanio Ultra è ufficiale. In un mercato non proprio facile come quello dei Chromebook, in continua ascesa e ricco di proposte da parte di competitor come Intel, AMD e Qualcomm, l’azienda taiwanese ha ben pensato di alzare il tiro proponendo una nuova piattaforma ad alte prestazioni, non solo capace di battagliare per potenza bruta, ma anche in ambito AI.

La nuova proposta Mediatek sposa tecnologie di ultima generazione anche in fatto di connettività, ma il suo punto forte risulta sicuramente la nuova NPU da ben 50 TOPS che garantisce risultati ottimali in tutti quegli applicativi accelerati con l’Intelligenza Artificiale. Ma non è tutto.

Mediatek ci dice che Kompanio Ultra guarda in modo importante all’efficienza energetica, cercando di soddisfare l’utente su tutti i fronti e di porsi al vertice dei cosiddetti Chromebook Plus. In casa Mediatek c’è molta aspettativa dietro questo lancio, un entusiasmo che trapela facilmente dalle parole di Adam King, Vice President e General Manager of Computing and Multimedia Business di MediaTek:

Kompanio Ultra sottolinea il nostro impegno nel fornire prestazioni ed efficienza rivoluzionarie, così come MediaTek ha dimostrato negli scorsi anni da azienda leader nel settore del computing mobile. Abbiamo collaborato a stretto contatto con Google per garantire che i nuovi dispositivi Chromebook Plus godano di funzionalità di Intelligenza Artificiale di ultima generazione, prestazioni per watt superiori e contenuti multimediali coinvolgenti.

Mediatek Kompanio Ultra: efficienza e prestazioni al primo posto, anche in ambito AI

Mediatek non fa giri di parole e afferma senza problemi che Kompanio Ultra è il processore per Chromebook più potente che abbia realizzato fino a oggi (sarebbe meglio dire SoC). Basato su processo produttivo a 3nm TSMC (2a gen) Kompanio Ultra è un chip octa-core dotato di un’architettura CPU all-big-core con un processore Arm Cortex-X925 con clock fino a 3,62 GHz abbinato a 3 core Arm Cortex-X4 e 4 core Arm Cortex-A720, insomma quanto basta per garantire prestazioni di livello in ambito single e multi-core.

Il nuovo SoC Mediatek prevede inoltre 12 MB di cache L3, supporto per memorie LPDDR5X 8.533 MT/s e una componente grafica integrata Immortalis-G925 MC11 da 11 core con supporto ray-tracing e possibilità di gestire due display 4K esterni. Ovviamente non è tutto, manca ancora la parte più importante, quella legata ai carichi accelerati con AI grazie alla nuova NPU Mediatek 8a gen da 50 TOPS. Parliamo di una NPU in grado di competere anche con le più recenti proposte dei concorrenti, una soluzione mirata ovviamente a garantire un’esperienza utente più completa in ambiti come l’ Intelligenza Artificiale generativa in locale.

Grazie al nodo produttivo all’avanguardia di TSMC (3 nanometri di seconda generazione), Mediatek Kompanio Ultra riesce a garantire un’efficienza senza precedenti, permettendo ai Chromebook Plus di nuova generazione un’autonomia estesa a tutta la giornata (anche con utilizzo misto per intenderci).

Una piattaforma di ultima generazione che si rispetti deve offrire sicuramente prestazioni e consumi ridotti, ma anche un reparto connettività moderno e veloce; Kompanio Ultra infatti non si fa mancare il WiFi 7 sino a 7,3 Gbps e il Bluetooth 6.0, insomma le interfacce wireless più moderne.

Cosa aspettarsi dai nuovi Chromebook Plus con Mediatek Kompanio Ultra

Mediatek presenta la piattaforma Kompanio Ultra come il mix perfetto tra prestazioni e flessibilità, spaziando dal multi-tasking tipico delle postazioni da lavoro, spingendosi sino allo streaming, la creazione di contenuti e il gaming.

Andando un po’ più nello specifico, l’azienda suggerisce che le doti di Kompanio Ultra sposano senza problemi soluzioni fanless e di conseguenza Chromebook sottili e leggeri. Stando a quanto dichiara Mediatek, le prestazioni CPU sono il 18% superiori alla concorrenza, con un’efficienza energetica che invece raggiunge il +50%; questo impatta notevolmente sull’autonomia della batteria e del dispositivo, quantificata da Mediatek in un massimo di 20 ore.

L’esperienza utente con Chrome OS dovrebbe essere molto fluida e piacevole, ovviamente con l’integrazione di Gemini, mentre se vogliamo parlare di NPU, 50 TOPS non sono pochi ma a livello delle controproposte di altri brand (che alla fine non sono potentissime).

Ribadendo come al solito che in questi casi serve sempre una prova sul campo, Mediatek Kompanio Ultra dovrebbe rendere discretamente anche in ambito multimediale, dove, oltre alla possibilità di pilotare tre monitor 4K (uno integrato), troviamo codifica HEVC/AVC e decodifica HEVC/AVC/VP9/AV1 (4K 10 bit). Il chipset Mediatek integra anche un DSP dedicato per l’audio ad alta definizione, mentre in ambito gaming il produttore “assicura” 60 FPS stabili sui dieci giochi Android più diffusi.

Al momento Mediatek non ha condiviso ulteriori dettagli, prestazioni del processore in primis, questo forse perché i primi esemplari di Chromebook con Kompanio Ultra arriveranno solo i prossimi mesi.

Scheda tecnica Mediatek Kompanio Ultra