È il momento giusto per acquistare una nuova scheda video di NVIDIA per il proprio PC, andando a scegliere uno dei nuovi modelli della serie RTX 50. Su Amazon, infatti, sono ora disponibili diversi modelli (anche venduti e spediti direttamente da Amazon) con prezzi particolarmente vantaggiosi, considerando gli standard della categoria. Di seguito vi proponiamo le offerte più interessanti del momento sulle RTX 5070 e 5080 (non c’è, per il momento, la 5070 Ti). C’è anche spazio per la top di gamma RTX 5090.

NVIDIA RTX 50 in pronta consegna su Amazon: le offerte

Ci sono diversi modelli tra cui scegliere la nuova scheda video da prendere su Amazon, puntando su una delle nuove RTX 50, con la possibilità di sfruttare appieno tutte le tecnologie RTX per il gaming (e non solo) con prestazioni elevate. Per un quadro completo sui modelli disponibili potete consultare questa pagina di Amazon.

Ecco, invece, le offerte che abbiamo selezionato:

NVIDIA RTX 5070: la porta d’accesso al mondo RTX 50

La NVIDIA RTX 5070 è la proposta d’accesso alla gamma RTX 50 e parte ora da 732 euro, con vari modelli disponibili in pronta consegna tra cui scegliere. Ecco le promozioni in corso:

NVIDIA RTX 5080: tanta potenza per il gaming in 4K

Da segnalare anche diversi modelli di NVIDIA RTX 5080. In questo caso, si sale nettamente di fascia, con prestazioni superiori che rendono la scelta perfetta per il 4K ad alto frame rate. Anche in questo caso ci sono modelli in pronta consegna.

NVIDIA RTX 5090: la top di gamma che non ha rivali

È il momento giusto anche per prendere la NVIDIA RTX 5090. La top di gamma è disponibile ora su Amazon: