ePrice, nota azienda italiana del settore del commercio elettronico online, ha subito un attacco hacker che causato la pubblicazione non autorizzata dei dati di oltre 6,7 milioni di clienti. È stata l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) a informare per prima ePrice, che negli scorsi giorni ha confermato la violazione comunicandolo via email ai suoi clienti. Non è ancora chiaro di che tipo di dati si tratta perché l’analisi non è ancora completa, ma al momento non risultano dati finanziari violati (carte di credito e di debito usate dai clienti per i pagamenti).

Cosa sappiamo del furto di dati dei clienti di ePrice

Gentile Cliente, vogliamo informarti di una pubblicazione non autorizzata di dati che ha coinvolto . Comprendiamo la gravità di questa situazione e ci scusiamo sinceramente per l’eventuale disagio. La sicurezza dei tuoi dati è la nostra massima priorità, e stiamo facendo tutto il possibile per gestire questa situazione con la massima trasparenza e professionalità. Cos’è successo? In data 25 marzo 2025 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ci ha informato della pubblicazione di dati dei nostri clienti su un noto forum del Dark Web. Da quel momento, stiamo lavorando con la massima urgenza per determinare la natura e la portata di questo evento, e se questi dati siano effettivamente riconducibili ai nostri sistemi. Quali dati sono stati coinvolti? Sulla base delle informazioni raccolte, i dati potenzialmente esposti potrebbero includere nome, cognome, indirizzo e-mail, dettagli degli ordini e qualora forniti indirizzi e numeri di telefono. Non ci risultano compromessi dati finanziari e relativi alle modalità di pagamento. Cosa stiamo facendo? Abbiamo immediatamente attivato il nostro team di risposta agli incidenti e ingaggiato esperti di sicurezza informatica di alto livello. Questi specialisti stanno conducendo un’indagine approfondita per analizzare gli eventi e valutare la validità dei dati pubblicati.

La priorità assoluta è accertare l’autenticità dei dati pubblicati e capire come sono stati ottenuti. Stiamo lavorando per contenere la situazione e prevenire ulteriori danni.

Stiamo collaborando strettamente con le autorità competenti e seguendo tutte le procedure legali necessarie.

Abbiamo implementato misure di sicurezza aggiuntive per rafforzare le nostre difese e proteggere i dati dei nostri clienti.

È una parte del testo della email che ePrice sta inviando ai suoi clienti in questi giorni in merito a un attacco di cui l’utente Alcxtraze ha dato notizia sul forum del dark web BreachForum lo scorso 24 marzo.

Le informazioni al riguardo sono ancora poche perché ci vuole del tempo per effettuare le verifiche necessarie con cui poter chiarire date e responsabili della violazione, gli sviluppi della vicenda e la tipologia di dati esposti e di conseguenza i rischi relativi.

In attesa di ulteriori dettagli, l’azienda consiglia di modificare la password di e degli servizi e siti dove la stessa è stata utilizzata, e di fare attenzione alle email di phishing, ai messaggi, alle chiamate e ad altre richieste di informazioni personali sospette.