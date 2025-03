Manca ancora molto all’annuncio del primo iPhone pieghevole, che secondo alcune recenti indiscrezioni dovrebbe vedere la luce nel corso del 2026. Nel frattempo, un nuovo rumor sostiene che il nuovo modello potrebbe offrire una cerniera con metallo liquido al suo interno: scopriamo insieme tutti i dettagli.

iPhone pieghevole: cerniera in metallo liquido?

Secondo quanto dichiarato nelle ultime ore dall’analista Ming-Chi Kuo, il primo modello di iPhone pieghevole potrebbe presentare una cerniera con metallo liquido, con un costo stimato per unità pari indicativamente tra i 9 e i 14 dollari: tale caratteristica permetterebbe, almeno in teoria, di migliorare significativamente il meccanismo di apertura, riducendo al minimo la piega sulla superficie del display, oltre a garantire un più ampio ciclo di vita per il dispositivo. Sappiamo bene infatti come la piega sul display rappresenti una delle problematiche più critiche all’interno del segmento degli smartphone pieghevoli, risultando peraltro limitante per il loro ciclo di vita.

L’utilizzo del metallo liquido all’interno dei propri dispositivi non è di certo cosa nuova per Apple: ricordiamo infatti che la compagnia di Cupertino utilizzò in passato lo stesso materiale per il meccanismo di alcuni eiettori SIM.

Con un’uscita prevista nel corso del 2026, il primo iPhone pieghevole (che secondo alcune indiscrezioni potrebbe chiamarsi iPhone Ultra) potrebbe competere in maniera diretta con Samsung Galaxy Z Fold8, che farà il suo debutto verosimilmente nei mesi estivi, in linea con i modelli usciti in precedenza.

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.