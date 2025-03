Se siete alla ricerca di un ottimo smartwatch per tenere monitorati i vostri parametri vitali nel corso degli allenamenti fuori casa, l’offerta di oggi potrebbe decisamente fare al caso vostro. In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, infatti, Amazon ha ben pensato di proporre Amazfit Active 2 in offerta con un ottimo 10% di sconto rispetto al prezzo consigliato dalla compagnia produttrice: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Amazfit Active 2: cassa da 44 mm, controlli vocali e tanto altro

Nel caso dell’offerta proposta oggi da Amazon, lo smartwatch di Amazfit si presenta nella sua colorazione Nero. Amazfit Active 2 presenta una cassa da 44 millimetri, che racchiude sul lato anteriore un display AMOLED da 1,32 pollici di diagonale, che permette di leggere con semplicità tutti i principali dati, anche all’aperto.

Lo smartwatch risulta un compagno ideale per tutti gli appassionati di fitness, grazie alla presenza di oltre 160 modalità sportive, tra cui in particolare corsa, padellerebbero, yoga, Strength Training e tante altre ancora. Il nuovo modello è inoltre impermeabile fino a 50 metri di profondità, permettendo dunque di utilizzarlo senza particolari problemi anche al mare o in piscina.

Ottima anche l’autonomia, con una durata massima dichiarata di 10 giorni, in caso di utilizzo tipico. Amazfit Active 2 presenta inoltre l’integrazione con l’app Zepp, che consente di raccogliere tutti i dati personali sulla salute e le attività d’allenamento dell’utente, così da essere consultate comodamente in qualsiasi momento della giornata anche dallo smartphone.

La funzionalità Zepp Flow consente poi di integrare i comandi vocali nell’utilizzo quotidiano, permettendo di inviare risposte ai messaggi testuali e tanto altro. Amazfit Active 2 include inoltre un pacchetto mappe scaricabile in maniera completamente gratuita, con la possibilità di ricevere indicazioni di svolta direttamente sullo schermo dello smartwatch durante le proprie attività.

Se siete interessati ad acquistarlo, Amazfit Active 2 è disponibile su Amazon in offerta limitata a soli 89,90 euro, consentendovi di risparmiare 10 euro rispetto al prezzo consigliato dalla compagnia produttrice. Vi ricordiamo infine che lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon, per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Amazon Prime per la consegna gratuita a casa vostra.

