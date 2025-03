SwitchBot ha annunciato l’imminente integrazione di oltre 45 prodotti con la piattaforma Home Assistant, prevista per la prima metà del 2025. Questa espansione significativa include anche SwitchBot Hub 3, il nuovo hub domestico la cui esistenza è stata recentemente rivelata attraverso una documentazione presso la Connectivity Standards Alliance.

Secondo quanto indicato in un elenco pubblicato sul sito web di SwitchBot, numerose integrazioni saranno implementate già nel mese di aprile, e molte sono già attive. Tra i dispositivi coinvolti figurano il Robot Vacuum K10 Plus Pro (qui trovate la nostra recensione), le tende intelligenti Curtain 3 (qui la nostra recensione) e il sistema di apertura per porte da garage. Questi prodotti si aggiungeranno ai dispositivi SwitchBot già compatibili con Home Assistant, come SwitchBot Lock Pro.

L’ampia gamma di prodotti per la smart home offerta da SwitchBot, in continua crescita, rende questa novità particolarmente rilevante per gli utilizzatori della piattaforma open-source Home Assistant. Le integrazioni sviluppate dalla comunità, che consentono ai dispositivi dei principali attori del settore di operare con Home Assistant, sono infatti spesso vulnerabili a causa di modifiche software non documentate o, in alcuni casi, di azioni volte a ostacolarne la funzionalità.

L’annuncio di SwitchBot rappresenta pertanto un passo significativo verso una maggiore interoperabilità e offre agli utenti di Home Assistant una più ampia scelta di dispositivi compatibili, rafforzando l’ecosistema della smart home open-source. La promessa di integrazioni stabili e ufficiali da parte di un produttore leader come SwitchBot è accolta con favore dalla comunità, che beneficia di una maggiore affidabilità e di un’esperienza utente migliorata.