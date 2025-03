Keychron ha appena annunciato la nuova tastiera meccanica con switch magnetici Keychron Q4 HE, una tastiera super compatta wireless che vuole unire la versatilità degli switch con effetto Hall a una qualità costruttiva premium.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli della nuova tastiera del produttore cinese, incluso il prezzo di listino.

Keychron Q4 HE è ufficiale

Keychron Q4 HE è una tastiera meccanica super-compatta (layout 60%, quindi senza la riga dei tasti funzione) realizzata completamente in alluminio che offre gli switch magnetici (effetto Hall), risultando decisamente più premium rispetto ad alcune competitor.

Dal punto di vista costruttivo, la tastiera è realizzata con più strati di schiuma fonoassorbente per rendere la digitazione più morbida e il profilo sonoro soddisfacente.

A tal proposito, l’accoppiata tra keycap in PBT double-shot con profilo OSA e switch magnetici Gateron Double-Rail Nebula farà sì che prendere familiarità con la tastiera non sia un problema, specie considerando che l’utente può personalizzare la “corsa” (e la risposta) dei tasti tramite il Keychron Launcher.

Oltre a questi aspetti, il launcher permette di rimappare tutti i tasti e personalizzare il pattern di retroilluminazione, resa possibile dalla presenza dei LED RGB.

Per quanto concerne la connettività, Keychron Q4 HE risulta molto versatile: oltre all’utilizzo cablato (via USB-C), prevede l’utilizzo tramite Bluetooth e tramite rete wireless a 2.4 GHz (grazie al ricevitore USB-A presente in confezione di vendita). La batteria integrata da 4.000 mAh dovrebbe garantire una buona autonomia.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le principali specifiche tecniche della tastiera Keychron Q4 HE.

Dimensioni: 303,71 x 121,00 x 23,71 / 32,78 mm

x x / Peso: 1.425 grammi

Telaio: Alluminio

Layout: 60% , US-ANSI

, Switch e keycap: hot-swap ad effetto Hall, Gateron Double-Rail Magnetic Nebula , keycap in PBT double-shot con profilo OSA

ad effetto Hall, , keycap in con profilo Retroilluminazione: LED RGB

Connettività: USB-C , wireless 2.4 GHz , Bluetooth 5.2

, , Batteria: 4.000 mAh

Disponibilità e prezzo della Keychron Q4 HE

La nuova tastiera Keychron Q4 HE è già in vendita sul sito ufficiale del produttore cinese nella sola versione con switch Gateron Double-Rail Magnetic Nebula e nelle due colorazioni Carbon Black e Shell White al prezzo consigliato di 219 dollari.

Acquista Keychron Q4 HE sul sito ufficiale di Keychron