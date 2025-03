Dopo l’annuncio relativo ai nuovi aspirapolvere robot della serie Saros, Roborock si occupa anche di aspirapolvere wet & dry, noti anche come lavapavimenti, portando ufficialmente nel nostro paese la nuova serie Roborock F25. Sono ben 7 in totale i modelli a disposizione dell’utente, alcuni dei quali sono protagonisti di una speciale promozione valida fino al 2 aprile.

Alla presenza di Quang Gang, presidente di Roborock, sono quindi stati presentati i nuovi dispositivi, dotati di ottime prestazioni, design all’avanguardia e una manovrabilità straordinaria, con alcune tecnologie esclusive dei modelli più performanti.

La serie Roborock F25

Vi abbiamo parlato di Roborock F2 Ace Combo nella nostra recensione completa, ma questo è solo il top di gamma della nuova serie F25, che conta modelli validi in ogni fascia di prezzo, così da soddisfare le esigenze di chiunque, indipendentemente dal budget a disposizione. La serie Roborock F25 consente di pulire sporco umido e secco in una sola passata, riducendo drasticamente il tempo da dedicare alle pulizie dei pavimenti e lasciandovi più tempo libero per altre attività.

La potenza di aspirazione dei nuovi dispositivi può raggiungere i 20.000 Pa, sufficienti a raccogliere qualsiasi tipo di polvere e detriti senza lasciare nulla sul pavimento. Con il design FlatReach 2.0 è poi possibile passare anche sotto a mobili (con un’altezza minima da terra di 12,5 centimetri) per pulire anche dove i modelli delle generazioni precedenti non riuscivano ad arrivare.

Previous Next Fullscreen

Roborock ha curato anche un aspetto molto sentito da chi porta i capelli lunghi o da chi ha qualche amico peloso in casa, sviluppando la spazzola JawScrapers dotata di un raschietto a pressione costante e di lame con denti che ricordano quelli di uno squalo (da qui il nome particolarmente evocativo) che rimuovono qualsiasi tipo di sporco evitando di lasciare sul pavimento macchie, aloni e altri residui.

I modelli Roborock F25 LT e F25 ACE (inclusa la variante combo) sono dotati di tecnologia SlideTech 2.0, che garantisce una manovrabilità perfetta grazie a una gestione intelligente della trazione esercitata sulle due ruote. Una soluzione che rende leggerissimo l’aspirapolvere che può essere utilizzato senza alcuno sforzo anche da anziani o bambini.

I modelli Roborock F25 e F25 ACE (anche la versione Combo) includono invece il sistema intelligente DirTect che regola l’intensità della pulizia in base allo sporco rilevato sul pavimento, così da garantire un lavaggio ottimale del pavimento. Tutti i modelli sono dotati di una base di ricarica che si occupa di lavare in completa autonomia il rullo e i condotti interni per rimuovere qualsiasi traccia di sporco, asciugandoli al termine per evitare la formazione di muffe e la proliferazione di batteri.

Previous Next Fullscreen

La promozione di lancio

Sono sette in tutto i modelli della linea Roborock F25 e per molti di essi è previsto un prezzo promozionale fino al 2 aprile. A seguire i link per l’acquisto su Amazon e sullo store ufficiale.

Informazione Pubblicitaria