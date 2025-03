I mini PC stanno diventando sempre più diffusi, soprattutto perché riescono a combinare ottime prestazioni a dimensioni compatte, che ne permettono l’installazione anche in ambienti con poco spazio a disposizione. È una soluzione indicata per creare un server domestico ma anche per ridurre l’ingombro sulla scrivania, visto che è possibile fissarli al retro del monitor per lasciare più spazio a disposizione dell’utente.

Tra i produttori di mini PC, GEEKOM si distingue sicuramente per una grande quantità di proposte che coprono ogni fascia di prezzo. Oggi vi segnaliamo un modello di fascia alta, che può essere utilizzato sia per i compiti più semplici sia per quelli più complessi, come fotoritocco o montaggio video. Parliamo di GEEKOM GT1 Mega, protagonista di un ottimo sconto grazie a un coupon che vi permette di risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino.

GEEKOM GT1 Mega scontato

Prima di parlarvi dell’offerta speciale, facciamo un rapido riassunto della scheda tecnica, qui sotto trovate anche la nostra recensione video che vi aiuterà a farvi un’idea ancora più precisa del prodotto.

Le dimensioni compatte, 135 x 132 x 46,9 millimetri, nascondono una serie di componenti di altissimo livello. Si parte da una CPU Intel Core 9 Ultra 185H, affiancato da ben 32 GB di RAM DDR5 e da un SSD da 2 TB. Una dotazione al top quindi, sufficiente per portare a termine qualsiasi compito senza alcuna difficoltà. Considerando che è possibile montare fino a 64 GB, la piattaforma è indubbiamente solida e vi garantisce un’ottima durata nel tempo.

Molto buona la dotazione anche dal punto di vista della connettività, a partire da WiFi 7 e Bluetooth 5.4, mentre per quanto riguarda la connettività cablata c’è solo l’imbarazzo della scelta. Sul pannello posteriore troviamo infatti una porta USB 3.2 Gen2 Type-A, una porta USB 2.0 Type-A, due porte USB 4.0 Type-C (una delle quali supporta anche l’alimentazione), due porte RJ45 a 2,5 Gbps, una presa DC e due HDMI 2.0.

Frontalmente invece trovano posto quattro USB 3.2 Gen 2 Type-A, una con funzione Always-On, una presa da 3,5 millimetri per le cuffie e il pulsante di accensione. Lateralmente è presente anche uno slot SD 4.0 per leggere le schede di memoria. Internamente abbiamo anche uno slot M.2 per SSD PCIe x 4 Gen 4 NVME 22890 e uno slot M.2 key-M PCIe x 4 o SATA 2242.

A completare una dotazione davvero completa troviamo Windows 11 Pro con licenza originale, già preinstallato nel sistema che risulta così pronto all’uso fin dalla prima accensione. Con questa dotazione potete collegare fino a 4 schermi, due con risoluzione fino a 4K e due fino a 8K, una soluzione molto valida per la produttività, per l’editing di immagini e video e, perché no, anche per il gioco.

Il sistema di raffreddamento IceBlast 2.0 consente di mantenere le temperature sotto controllo senza mai incontrare problemi di throttling dovuti a temperature eccessive, una soluzione non così scontata viste le dimensioni decisamente compatte.

Codice sconto esclusivo

GEEKOM GT1 Mega è in promozione fino al 24 marzo

