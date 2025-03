Nelle scorse ore Unieuro ha lanciato una nuova promozione ricca di offerte allettanti: Unieuro Specials. Sono tanti i prodotti tech coinvolti, che beneficiano anche di un extra sconto del 18,04%, tuttavia valido solo per pochi giorni. Qui sotto trovate una selezione di offerte che vale la pena tenere in considerazione.

Le offerte della nuova promozione di Unieuro e i prodotti compatibili

Con la promozione Unieuro Specials, come anticipato, ai ribassi consueti si somma uno sconto extra del 18,04% valido solo per ordini con consegna a domicilio dei prodotti compatibili: notebook, PC, componenti, accessori, smart TV e soundbar, principalmente.

C’è tempo fino al 17 marzo per approfittarne e bisogna sapere che per i prodotti del settore informatica la spesa minima necessaria per beneficiarne è di 299 euro, di 499 euro per le TV e di 99 euro per le soundbar. In tutti i casi è possibile raggiungere tali soglie sia acquistando un solo prodotto sia con una spesa cumulativa, cioè acquistandone più di uno tra quelli compatibili.

Ecco una selezione di prodotti inclusi, scontati e divisi per tipologie. Ai prezzi indicati occorre sottrarre il 18,04% di sconto extra, che non riportiamo per i motivi indicati, ovvero che essendo (anche) cumulativo il prezzo finale varia a seconda dei prodotti acquistati.

Tablet, notebook, PC e accessori in offerta

Smart TV e soundbar in offerta

Come anticipato, vi ricordiamo che ai prezzi indicati occorre sottrarre il 18,04% di sconto extra. Gli altri prodotti inclusi nella campagna promozionale di Unieuro e compatibili con lo sconto extra del 18,04% li trovate nei due link qui sotto, prodotti che vi ricordiamo essere in sconto fino al 17 marzo compreso.

Vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.