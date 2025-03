AliExpress festeggia il 15° anniversario proponendo una interessantissima promozione chiamata Anniversario con i Saldi che sarà attiva dalla mezzanotte di lunedì 17 marzo 2025 e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 26 marzo 2025.

Con questa promozione, uno dei più grandi colossi dell’e-commerce, propone sconti su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati e possono essere già riscattati: fatevi furbi, prenotateli già oggi! Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

AliExpress lancia la promo “Anniversario con i Saldi” con sconti fino all’80% e coupon esclusivi

AliExpress si appresta a lanciare una interessantissima promozione per festeggiare il 15° anniversario: questa, chiamata Anniversario con i Saldi sarà attiva dalla mezzanotte di lunedì 17 marzo 2025 fino alle 23:59 di mercoledì 26 marzo 2025.

La promozione prevede sconti fino all’80% su un’infinità di prodotti, anche su quelli di marca, e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 70 euro sul totale dell’ordine.

La cosa interessante è che questi coupon possono essere riscattati già da oggi (venerdì 14 marzo 2025), prima dell’inizio della vera promozione. Essi, però, sono disponibili fino a esaurimento e potranno essere applicati solo agli ordini del periodo promozionale (dalla mezzanotte di lunedì 17 marzo 2025). Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon TUTTOA2 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 19 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 19 euro Coupon TUTTOA6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 39 euro Coupon TUTTOA8 – per ottenere 8 euro di sconto su un ordine minimo di 59 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 59 euro Coupon TUTTOA12 – per ottenere 12 euro di sconto su un ordine minimo di 89 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 89 euro Coupon TUTTOA20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon TUTTOA40 – per ottenere 40 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 239 euro Coupon TUTTOA60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 369 euro Coupon ITAS70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 469 euro

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Termini e condizioni della promozione per il 15° anniversario di AliExpress

AliExpress informa che la promozione Anniversario con i Saldi, attiva dalla mezzanotte del 17 marzo 2025 fino alle 23:59 del 26 marzo 2025, prevede alcuni termini e condizioni: