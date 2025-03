Da MediaWorld è tornata l’iniziativa NO IVA, questa volta dedicata ai migliori TV: la promozione è disponibile per i possessori di carta MediaWorld Club (eventualmente sottoscrivibile al momento) e prevede anche questa volta lo scorporo dell’IVA. Vediamo come funziona e come sfruttarla al meglio.

Il NO IVA sulle TV è tornato da MediaWorld, ma per pochi giorni

L’offerta NO IVA di MediaWorld è valida solo fino al 17 marzo 2025 e prevede lo scorporo dell’IVA, che corrisponde a uno sconto del 18,04% applicato direttamente nel carrello sul prezzo di vendita in vigore. Come anticipato, per usufruirne serve la carta MW Club, ma se non l’avete potete rimediare in pochi minuti associandola all’account preesistente oppure richiedendola a questo link.

Come si può leggere sul sito, la promozione è attiva su tutti i TV disponibili online a esclusione delle limitazioni specifiche: in particolare, nei termini completi dell’iniziativa, possiamo notare l’esclusione dei prodotti già all’interno dei volantini Spring Party (valido dal 14 al 27 marzo), Gaming Experience (valido dal 14 al 30 marzo) e Guarda che spettacolo (valido dal 14 al 26 marzo), e di quelli che partecipano alla promozione Super Papà (dal 12 al 19 marzo). In più, il NO IVA non è valido sui ricondizionati, sui prodotti di venditori terzi e sulle prevendite/prenotazioni.

Chiarito questo punto, è ora di scoprire insieme qualche esempio su come sfruttare al meglio la promozione di MediaWorld. Sul sito ci sono TV per tutti i gusti, tutte le tipologie e le diagonali: si passa dai grandi pannelli OLED ai più compatti schermi LCD, senza dimenticare i vari QLED.

Ecco qualche prodotto a cui vale la pena dare un’occhiata (i prezzi comprendono già lo sconto):

Questi erano solo alcuni dei modelli di TV compatibili con il NO IVA di MediaWorld e quindi con lo sconto del 18,04%.

