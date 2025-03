Lo abbiamo provato nelle scorse settimane e ve ne torniamo a parlare oggi sia perché si tratta di un prodotto valido, sia perché è in offerta a un ottimo prezzo. Accenniamo a Roborock Qrevo Curv S5X, un robot aspirapolvere di fascia alta, completo e dall’ottimo rapporto fra qualità e prezzo, soprattutto grazie alla promozione in vigore fino a domenica 16 marzo 2025. Ecco tutti i dettagli da sapere per approfittarne.

Ultimi giorni per approfittare della promozione per Roborock Qrevo Curv S5X

Roborock Qrevo Curv S5X è un robot aspirapolvere tecnologicamente avanzato ed esteticamente curato, con un design particolare tutto curve. Estetica a parte, vanta ad esempio una potenza di aspirazione di ben 17.000 Pa, il sistema DuoDivide che facilita la rimozione di capelli e peli, utile soprattutto per chi ha animali in casa, e la soluzione nota come FlexiArm, comoda in fase di lavaggio (per maggiori dettagli vi rimandiamo alla recensione linkata sopra)

Anche la stazione di ricarica di Roborock Qrevo Curv S5X ha un design originale, oggetto dalle dimensioni abbastanza contenute in cui risiedono due taniche per acqua pulita e acqua sporca, oltre al consueto sacchetto che contiene la polvere aspirata dal robot. Per quanto riguarda il software, bisogna menzionare l’app companion Roborock, che permette di personalizzare e di gestire adeguatamente tutte le funzioni e le capacità del robot, anche grazie a varie funzioni smart degne di nota: per esempio la funzionalità con cui impostare le operazioni da fare per ogni stanza o l’opzione “Flusso di lavoro”, con cui creare delle sequenze di operazioni con il supporto di un editor visuale.

Ciò detto, passiamo all’offerta di Roborock in questione, grazie alla quale potete acquistare Roborock Qrevo Curv S5X su Amazon a 849,99 euro invece di 999,99 euro fino a domenica 16 marzo 2025, prezzo ribassato di ben 150 euro e che include anche un set di accessori extra: una spazzola di ricambio e due sacchetti per la polvere.

