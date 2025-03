Con un comunicato ufficiale Volvo ha presentato il suo sesto modello di auto completamente elettrica: la ES90. L’offerta di modelli Volvo di fascia alta si arricchisce di un nuovo modello completamente elettrico che segue l’EX90, l’EM90, l’EX40, l’EC40 e l’EX30. Un modello, la Volvo ES90, molto interessante soprattutto per le novità nel design e nell’innovazione tecnologica.

Il design della nuova Volvo ES90

Volvo definisce la ES90 come una sintesi senza compromessi tra tre diversi segmenti di auto: berlina, fastback e SUV. Il design della nuova Volvo, infatti, unisce l’eleganza tipica di una berlina, la versatilità di una fastback e la spaziosità di un SUV. L’obiettivo è proporre un modello capace di rispondere sia alle esigenze quotidiane di una famiglia sia a quelle dei momenti di svago.

Il design è estremamente elegante e orientato all’aerodinamica con il frontale dominato dagli ormai tradizionali proiettori a martello. Sono state rinnovate, invece, le luci posteriori a LED, ora sagomate a C, che integrano luci a LED anche nel lunotto. Questa composizione che contribuisce a creare una sequenza luminosa di saluto.

La Volvo ES90 sarà disponibile in sette colorazioni della carrozzeria e con diverse misure per i cerchi delle ruote (da 20” a 22”). In termini di capienza, la ES90 offre un bagagliaio con una capacità di carico di 424 litri che possono arrivare a 733 litri abbattendo i tre sedili posteriori (ciascuno reclinabile singolarmente). È disponibile anche un bagagliaio anteriore di 22 litri, all’interno del quale conservare i cavi di ricarica.

Tra le particolarità dell’abitacolo, spicca il tetto panoramico con sistema protettivo dai raggi UV (filtra fino al 99,9% delle radiazioni) e una tecnologia che permette di regolare la trasparenza dei cristalli così da avere un controllo totale sul livello di luminosità e privacy.

Inoltre sono presenti sei temi di illuminazione diffusa, diverse opzioni per i rivestimenti e un impianto di climatizzazione a quattro zone che integra la purificazione dell’aria per bloccare il 95% delle particelle di PM 2,5 e rimuovere il 99,9% degli allergeni provenienti da erba, alberi e polline.

Volvo assicura che l’abitacolo ha un elevato livello di isolamento acustico che può essere apprezzato anche nella qualità della riproduzione audio. Questo risultato è reso possibile dall’impianto Bowers & Wilkins con 25 diffusori, che integra l’audio spaziale Dolby Atmos.

La vettura è dotata sia di head-up display che di schermo da 9” per il conducente e display per l’infotainment da 14,5”. L’infotainment di nuova generazione integra il sistema operativo di Google, supporta la connettività 5G e beneficia delle prestazioni della piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm.

La dimensione tecnologica della Volvo ES90

L’altro aspetto distintivo della Volvo ES90 è quello legato all’innovazione tecnologica. Jim Rowan, il CEO della casa automobilistica svedese, ha presentato il nuovo modello spiegando l’obiettivo di “consolidare la nostra posizione di leader nel settore delle automobili definite dal software e in grado di sfruttare la potenza del core computing”.

La ES90, infatti, è costruita sull’architettura proprietaria SPA2 che, prevedendo un approccio modulare, consente di migliorare le prestazioni e la sicurezza durante l’intero ciclo di vita dell’auto. Ma non solo: con questo sistema Volvo ha la possibilità di applicare velocemente i miglioramenti tramite aggiornamenti OTA. Questo è possibile grazie al sistema di calcolo centrale presente sulle auto Volvo e in modo particolare sulla ES90. Quest’ultima è, infatti, la prima auto Volvo a includere la doppia configurazione NVIDIA DRIVE AGX Orin. Una soluzione che rende la ES90 la vettura più potente del gruppo Volvo, grazie anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Tra le innovazioni tecnologiche della Volvo ES90 va menzionata anche quella per la ricarica rapida. La tecnologia a 800 V, infatti, permette alla Volvo ES90 di avere un’autonomia fino a 700 km (ciclo WLTP) e di ottenere la ricarica necessaria per percorrere 300 km in soli 10 minuti.

Notevole, infine, l’impegno per la sicurezza. La nuova ES90, infatti, dispone di un LIDAR, cinque radar, sette telecamere e dodici rilevatori a ultrasuoni per assicurare una visione superiore a quella che può avere un essere umano. Un insieme di sensori e tecnologie che riduce il rischio di incidenti e collisioni ma che migliora anche la sicurezza a bordo.

L’ES90, infatti, include di serie il sistema di rilevamento del comportamento del guidatore che riconosce quando il suo livello di attenzione non è concentrato sulla guida. Parallelamente, è presente anche il sistema di rilevamento degli occupanti, in grado di percepire persino il respiro leggero di un neonato, prevenendo così il rischio che venga dimenticato a bordo.