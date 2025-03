Hyundai e Avride (spinoff di Yandex), hanno annunciato una collaborazione finalizzata a sviluppare auto prive di conducente per il ridehailing autonomo.

La notizia della partnership per la creazione di una nuova generazione di robotaxi è stata confermata dalle due società, che hanno precisato che l’intesa permetterà ad Avride di distribuire 100 SUV Hyundai Ioniq 5 dotati di tecnologia di guida autonoma entro la fine dell’anno.

Ricordiamo che ad oggi Avride gestisce alcune flotte di robot per le consegne in diverse città e che è nota la sua intenzione di lanciare un servizio commerciale di robotaxi nel medio termine. Nell’ultimo anno la società ha utilizzato la Ioniq 5 e la Hyundai Sonata come veicoli di prova ad Austin e Seul, e tutto lascia presagire che la partnership con Hyundai possa accelerare l’espansione della sua flotta in vista del varo del servizio commerciale di massa.

Cosa prevede il nuovo accordo

Il nuovo accordo prevede che Avride utilizzerà per la sua flotta i veicoli Ioniq 5 assemblati nel nuovo stabilimento Hyundai Metaplant America in Georgia, integrati successivamente con la tecnologia autonoma della stessa Avride. Stando agli auspici delle due compagnie, i primi veicoli arriveranno a Dallas verso la fine dell’anno. Inoltre, in aggiunta alla collaborazione sui veicoli autonomi, Avride e Hyundai hanno dichiarato di voler esplorare altre opportunità, come i robot per le consegne e altre applicazioni di mobilità intelligente.

I nostri lettori che hanno una memoria più lunga ricorderanno che questa non è la prima forma di collaborazione tra i due partner. Nel 2019, infatti, Hyundai e Yandex avevano stretto una cooperazione finalizzata a sviluppare un prototipo di veicolo senza conducente, realizzato sulla base di una vettura Hyundai già esistente. L’intesa prevedeva anche la costruzione di un nuovo sistema di guida autonoma come soluzione pronta all’uso da destinare alle case automobilistiche, ai servizi di car sharing e alle flotte di taxi.

La partnership auspicava che le società potessero esplorare altre aree di cooperazione in termini di sviluppo di soluzioni congiunte in grado di integrare le tecnologie del gruppo Yandex sui veicoli come, a titolo di esempio, i comandi vocali o la mappatura dell’ambiente circostante.