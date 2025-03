Sono partiti i Saldi di primavera di AliExpress, con un’ondata di sconti su tantissimi prodotti tech, proposti con prezzi davvero interessanti. Sfruttando la promozione Choice Day, parte dell’iniziativa dei Saldi di primavera e valida fino al prossimo 5 marzo, è possibile ottenere fino al 60% di sconto sui prodotti selezionati. In aggiunta a questa promo, inoltre, ci sono dei coupon che possono garantire fino a 50 euro di sconto al check-out, in base all’importo complessivo del proprio ordine. Andiamo a vedere tutti i dettagli in merito a questa promozione.

Saldi di primavera su AliExpress: ecco le promo

La nuova serie di offerte dei Saldi di primavera di AliExpress si articola in due diverse promozioni. Per una selezione di prodotti, infatti, è possibile sfruttare fino al 60% di sconto, completando l’acquisto con una spesa complessiva davvero contenuta. In promozione, inoltre, ci sono tantissimi prodotti che vengono spediti direttamente dai magazzini UE di AliExpress. Di conseguenza, non ci sono costi extra legati all’importazione.

In aggiunta a questa promo, inoltre, è possibile ottenere fino a 50 euro di sconto sull’importo complessivo del proprio ordine inserendo uno dei coupon seguenti:

TUTTO2 o ITCD2 : sconto di 2 euro con un acquisto di importo minimo pari a 19 euro

o : sconto di con un acquisto di importo minimo pari a 19 euro TUTTO5 o ITCD5: sconto di 5 euro con un acquisto di importo minimo pari a 39 euro

o sconto di con un acquisto di importo minimo pari a 39 euro TUTTO10 o ITCD10 : sconto di 10 euro con un acquisto di importo minimo pari a 79 euro

o : sconto di con un acquisto di importo minimo pari a 79 euro TUTTO20 o ITCD20 : sconto di 20 euro con un acquisto di importo minimo pari a 159 euro

o : sconto di con un acquisto di importo minimo pari a 159 euro TUTTO30 o ITCD30 : sconto di 30 euro con un acquisto di importo minimo pari a 239 euro

o : sconto di con un acquisto di importo minimo pari a 239 euro TUTTO40 o ITCD40 : sconto di 40 euro con un acquisto di importo minimo pari a 349 euro

o : sconto di con un acquisto di importo minimo pari a 349 euro TUTTO50 o ITCD50: sconto di 50 euro con un acquisto di importo minimo pari a 439 euro

Il coupon selezionato può essere applicato al momento del check-out, andando in Codici promozionali e poi incollando il codice sconto. Successivamente bisognerà premere Applica per applicare lo sconto all’importo complessivo dell’ordine (che può comprendere anche più prodotti). Per tutti gli acquisti effettuati su AliExpress c’è sempre la possibilità di pagare con PayPal, anche scegliendo il pagamento in 3 rate senza interessi.

Per un quadro completo su tutte le offerte basta seguire il link qui di sotto.

>> Accedi alle offerte di AliExpress <<