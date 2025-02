iPhone 15 continua a essere un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone e, grazie al nuovo calo di prezzo registrato su Amazon, si conferma la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone Apple che non costi troppo. La promo in corso, valida solo per un breve periodo, riporta iPhone 15 sotto i 700 euro, a pochi euro di distanza dal suo prezzo minimo storico. Andiamo a vedere, di seguito, tutti i dettagli sulla promozione.

iPhone 15: cosa prevede l’offerta di Amazon

Grazie alla promozione in corso, iPhone 15 è ora acquistabile su Amazon con un prezzo ridotto fino a 699 euro. La promozione in questione riguarda la versione da 128 GB dello smartphone di Apple. Attualmente, lo sconto è riservato solo ad alcune colorazioni di iPhone 15 (la nera, la blu e la verde) ma la disponibilità è limitata. C’è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili (139,80 euro al mese), con carta di debito e senza interessi sull’importo complessivo da pagare.

Per acquistare iPhone 15 in sconto su Amazon è possibile seguire il link qui di sotto.

La scheda tecnica di iPhone 15 comprende un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e risoluzione di 1.179 x 2.556 pixel. Tra le specifiche tecniche del dispositivo, inoltre, c’è il SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 14 Pro e Pro Max. Lo smartphone ha 128 GB di storage (ma ci sono anche varianti da 256 GB e 512 GB) e può contare su di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. C’è la possibilità di utilizzare le eSIM. Lo smartphone di Apple, inoltre, è certificato IP68. Lato software, troviamo iOS 18.3 oltre alla garanzia di aggiornamenti costanti da parte di Apple.

iPhone 15, come sottolineato in precedenza, è disponibile in promo a 699 euro su Amazon, con possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni oltre che di effettuare il pagamento in 5 rate mensili (per gli account Amazon che possono accedere a questo tipo di pagamenti).

Ricordiamo, inoltre, che, in alternativa, è possibile puntare su iPhone 16e che costa 729 euro, con la versione da 128 GB. Il nuovo entry level della gamma iPhone è dotato del SoC Apple A18 ma propone un display con notch invece che con la Dynamic Island. Per acquistare i due smartphone è possibile utilizzare i link seguenti.

Per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del giorno potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.