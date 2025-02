Si chiama Kia PV5 ed è un nuovo interessante furgone elettrico pensato per trasportare sia le persone che merci.

Mostrato in anteprima lo scorso anno in occasione del CES 2024 di Las Vegas, il nuovo veicolo elettrico del popolare produttore sudcoreano sarà il protagonista dell’evento Kia EV Day, in svolgimento proprio in questi giorni a Tarragona, in Spagna.

Ecco il nuovo veicolo elettrico Kia PV5

Kia PV5 è il primo veicolo elettrico della casa automobilistica ad essere lanciato con il marchio “Platform Before Vehicle” (PBV) e, a dire del produttore, è stato studiato per ridefinire i concetti di spazio e mobilità, offrendo allo stesso tempo agli utenti flessibilità e personalizzazione senza precedenti attraverso una modularità innovativa.

Il colosso automobilistico lancerà diverse configurazioni di questo suo nuovo veicolo elettrico, in modo da poter soddisfare un’ampia gamma di esigenze di utilizzo e ai modelli Passenger e Cargo si aggiungeranno ulteriori varianti.

Kia non ha nascosto di avere ambiziosi progetti per PV5, con l’obiettivo di andare a competere con colossi del calibro di Volkswagen (ID Buzz), Ford (E-Transit), Mercedes (eSprinter) e Ram (ProMaster EV).

In pratica, quello dei furgoni elettrici potrebbe divenire in poco tempo uno dei campi in cui si daranno battaglia i principali produttori automobilistici.

Kia PV5 Passenger si caratterizza per la presenza di ampi finestrini, che sembrano mettere in risalto le generose dimensioni del veicolo e la conseguente comodità che dovrebbe essere in grado di garantire a coloro che decideranno di usarlo per i loro spostamenti.

La versione Cargo, invece, adotta un design più tradizionale, tipico dei veicoli commerciali, con un ampio portellone laterale e una doppia porta posteriore.

Il produttore ha già comunicato che i dettagli ufficiali degli interni dei veicoli e delle offerte saranno svelati il ​​27 febbraio. Ancora un po’ di pazienza.