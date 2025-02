Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno con FLOOR ONE S6 STRETCH, premiato anche a IFA 2024, il brand asiatico torna sul mercato italiano con un nuovo dispositivo che raccoglie il testimone e porta ulteriori novità in un mercato in costante evoluzione come quello degli aspirapolvere wet&dry, quei dispositivi che normalmente chiamiamo lavapavimenti.

Si chiama, come era logico attendersi, Tineco FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra, è già in vendita in Italia ed è pronto a migliorare ancora la qualità delle pulizie domestiche grazie a una serie di novità che lo rendono un acquisto da prendere seriamente in considerazione, soprattutto se non possedete ancora uno di questi dispositivi.

Tineco FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra

Il nuovo aspirapolvere (lavapavimenti) porta al debutto la spazzola con DualBlock Anti-tangle Design, con sue semi-spazzole separate e disegnate in modo da convogliare peli e capelli verso il centro, al fine di evitare la formazione di grovigli che andrebbero inevitabilmente a inficiare la qualità della pulizia. Ritroviamo il punto di forza della linea, ovvero il design che permette di utilizzare il dispositivo anche a 180º, quindi completamente piatto rispetto al pavimento, così da passare anche sotto ai mobili più bassi (fino a 13 centimetri da terra) e rimuovere con la massima efficienza sporco e polvere.

Un esclusivo sistema a tripla camera evita che l’acqua possa in qualche modo filtrare nel motore, evitando qualsiasi calo di potenza anche quando l’aspirapolvere è completamente piatto. Il doppio rullo viene mantenuto costantemente pulito con la tecnologia MHCBS, con un raschietto che aderisce completamente per rimuovere lo sporco raccolto, mentre un getto d’acqua pulita lo lava 450 volte al minuto, meglio di quanto possiate mai fare con un classico mocio.

Uno dei punti di forza di questa tipologia di prodotti è la capacità di aspirare e lavare con una sola passata, evitandovi il fastidio di raccogliere tutto lo sporco e la polvere e dover poi ripassare per il lavaggio, su qualunque tipo di superficie. E la spazzola con design Dual Edge raggiunge senza problemi i bordi dei mobili e delle pareti, senza lasciare alcuna area sporca dietro di sé.

L’utente può decidere se lasciare che i sensori regolino autonomamente la potenza di aspirazione, utilizzare la modalità Max ideale per pavimenti molto sporchi o la modalità Aspirazione perfetta per i classici disastri in cucina, dove magari rovesciate un piatto o una bibita zuccherata. La nuova batteria a celle insacchettate garantisce un’autonomia di oltre 50 minuti, per pulire senza particolari problemi anche ambienti di grandi dimensioni.

Come sempre troviamo due contenitori separati per acqua pulita (1 litro) e acqua sporca (0,72 litri), così da avere sempre una igiene perfetta. Nell’acqua pulita è possibile aggiungere un detergente, a patto di sceglierne uno che non crei schiuma. Il sistema che assiste il movimento delle ruote in entrambe le direzioni semplifica notevolmente l’uso, tanto che anche persone anziane o bambini possono utilizzarlo senza alcuna fatica.

Lo schermo LED fornisce numerose informazioni sullo stato della batteria e sulla potenza applicata, e tramite la companion app è possibile ottenere ulteriori dettagli, in particolare sullo stato dei consumabili e su eventuali errori rilevati.

Ottima anche la parte dedicata alla pulizia automatica, che può essere effettuata semplicemente riponendo il dispositivo sulla base e premendo un tasto sull’impugnatura. La procedura inizia lavando i rulli con acqua riscaldata a 85 gradi così da rimuovere qualsiasi traccia di grasso dai rulli e dai condotti interni e procede con un’asciugatura rapida con aria a 85 gradi che permette di rimuovere l’acqua. Il particolare design sigillato della base evita la dispersione di aria calda andando a massimizzare l’efficienza di asciugatura, consentendo di ottenere ottimi risultati in tempi rapidissimi.

Prezzo e disponibilità

Tineco FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra è già disponibile su Amazon a 699 euro.