Dopo l’ondata di novità presentate al CES 2025 di Las Vegas, Aqara continua a portare sui mercati europei numerose novità, molte delle quali erano state anticipate in occasione di IFA 2024. Oggi tocca ad Aqara Camera Hub G5 Pro, la prima telecamera da esterno del brand, e ad Aqara Dimmer Switch H2 EU, un nuovo controller per le luci dimmerabili di facile installazione.

Entrambi i prodotti sono già in commercio, a fine articolo trovate i link all’acquisto e le informazioni relative al prezzo. Nel frattempo scopriamo i dettagli delle due novità.

Aqara Camera Hub G5 Pro

La prima telecamera da esterno di Aqara (ma nulla vieta ovviamente di utilizzarla anche in ambienti interni) è disponibile nelle colorazioni bianca e grigia, per meglio adattarsi a ogni ambiente, fa ampio ricorso all’intelligenza artificiale per tenere sotto controllo la propria abitazione e segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia.

Prima di tutto la nuova telecamera è un hub multiprotocollo, espandendo la copertura nelle installazioni all’aperto. Svolge infatti le funzioni di server Matter, Thread Border Router, Matter Bridge e hub Zigbee, una soluzione perfetta per collegare sensori e altri accessori Aqara.

Aqara Camera Hub G5 Pro utilizza un sensore da 4 megapixel (1520p) con un grandangolo di ben 133 gradi e tecnologia True Color Night Vision che permette di ottenere immagini chiare e definite anche in condizioni di scarsa illuminazione, Grazie al nuovo sensore raffreddato con grafene da 1/1.8″ e all’apertura particolarmente ampia (f/1.0) il nuovo sensore è in grado di acquisire quattro volte la luce che può essere catturata con un sensore dotato di lenti f/2.0. La telecamera monta inoltre uno speaker da 100 decibel e una luce spot che possono funzionare sia come deterrente per eventuali malintenzionati sia per le comunicazioni a due vie.

Aqara ha inserito una NPU (Neural Processing Unit) all’interno della telecamera, così da renderla capace di elaborare funzioni di intelligenza artificiale senza doversi collegare al cloud. In questo modo Aqara Camera Hub G5 Pro è in grado di riconoscere volti, veicoli, oggetti come pacchi, animali e segnalare eventuali ostruzioni che impediscono di avere una visuale corretta. L’elaborazione locale permette di catturare momenti critici ed eventualmente attivare delle automazioni, anche in totale assenza di collegamento a Internet.

Oltre a garantire l’integrazione con le principali applicazioni per la smart home, come Apple Home, Alexa, Google Home e SmartThings, il supporto al protocollo RTSP permette di integrare la telecamera anche in sistemi più evoluti come Home Assistant senza dover ricorrere a integrazioni di terze parti. L’utente può attivare la crittografia end-to-end per i video e le immagini acquisite, anche quelle live, così da mantenere tutto strettamente privato. La memoria interna di tipo eMMC può essere sincronizzata con i servizi cloud del brand stesso o trasferita su un sistema NAS.

Aqara Camera Hub G5 Pro è disponibile in due versioni, PoE e WiFi, così da essere utilizzabile in svariate situazioni. La versione PoE sfrutta la connessione diretta tramite lo standard Power-over-Ethernet, mentre la versione WiFi risulta più flessibile e supporta il collegamento a router dual band, con sicurezza WPA3. Completa il quadro della situazione la certificazione IP65, che permette alla telecamera di resistere alle intemperie, con temperature di funzionamento che vanno da -30 a +50º C.

Aqara Dimmer Switch H2 EU

Aqara amplia ulteriormente la propria gamma di interruttori e controller con Aqara Dimmer Switch H2, un dispositivo in grado di controllare le luci dimmerabili, anche non intelligenti. Il nuovo controller può contare sulla connettività Thread, che permette di collegarsi a qualsiasi ecosistema esistente, a patto di possedere un Thread Border Router, ma anche su quella Zigbee, che richiede un apposito Hub ma che offre una maggiore varietà di controlli, tra cui gamme personalizzate di intensità della luminosità, effetti di transizione e molto altro.

Ampie la possibilità di installazione con abitazioni vecchie e nuove, vista la possibilità di collegare o meno il filo neutro. La presenza di quest’ultimo consente però di ottenere informazioni aggiuntive, come il monitoraggio dei consumi e protezione da sovraccarico. La rotellina di controllo permette di accendere e spegnere le luci e regolare l’intensità luminosa in maniera intuitiva e semplice, ed è possibile interagire anche tramite assistenti vocali o controller della smart home, rendendo intelligenti anche le luci tradizionali. È possibile impostare la luminosità massima e minima, per assicurarsi una fascia di funzionamento ideale per ciascuna stanza

Prezzi e disponibilità

Aqara Camera Hub G5 Pro è già disponibile su Amazon a 199,99 euro nella versione PoE e a 179,99 euro nella versione WiFi.

Aqara Dimmer Switch H2 EU è disponibile su Amazon a 49,99 euro