ACEMAGIC AK1 Plus, fratello gemello del NiPoGi E1 che abbiamo provato negli ultimi giorni del 2024, è un mini PC Windows di fascia medio-bassa molto interessante perché risulta molto versatile e fa ciò che promette. Attualmente, questo mini PC è in offerta e può essere acquistato a un prezzo decisamente più vantaggioso rispetto a quello richiesto dal listino, grazie anche ad alcuni coupon sconto esclusivi.

Infatti, da ieri mattina, sul portale di uno dei più grandi colossi dell’e-commerce, è attiva un’interessante promozione che permette di risparmiare belle somme su prodotti provenienti da qualsiasi categoria, dall’elettronica di consumo all’informatica, dalla smart home alle console di gioco.

Un mini PC completo e versatile a un prezzo davvero interessante

Abbiamo avuto modo di provare la versione dell’ACEMAGIC AK1 Plus a marchio NiPoGi (Recensione NiPoGi E1, il mini PC perfetto per l’uso di tutti i giorni) e siamo rimasti piacevolmente sorpresi da questo mini PC super compatto e realizzato con un design piuttosto sobrio.

Specifiche tecniche: ACEMAGIC AK1PLUS N97/16+512 GB

CPU: Intel Processor N97 (Alder Lake-N)

(Alder Lake-N) GPU: Intel UHD Graphics (integrata)

(integrata) Memoria RAM: 16 GB (DDR4 @ 2666 MHz)

(DDR4 @ 2666 MHz) SSD: Hoge da 512 GB (M.2, SATA)

da (M.2, SATA) Scheda di rete: Realtek 7721CE (Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2)

(Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2) Sistema operativo: Windows 11 Pro

Come avrete notato non si tratta di un mini PC dotato di una scheda tecnica clamorosa ma di qualcosa di abbastanza “basic” che, tuttavia, non delude nell’uso di tutti i giorni, dando il meglio di sé nell’uso da ufficio e come media center, visto il supporto agli schermi 4K.

Un altro aspetto che abbiamo sottolineato nella nostra recensione è la facilità di sostituzione del duo RAM/SSD: questo è positivo, considerando che i moduli integrati non sono velocissimi. Le uniche critiche, è doveroso sottolinearlo, riguardano però la poca silenziosità quando il mini PC viene messo sotto stress (ma in teoria non è il suo campo d’azione), l’assenza di porte USB-C e l’assenza del supporto al Wi-Fi 6, unici “peccati” in ottica futura.

Per il resto questo mini PC ci ha convinto sul fronte del rapporto qualità/prezzo e, quando viene proposto in offerta (come oggi) a 196 euro ci fa dire che le prestazioni vadano addirittura oltre rispetto alle aspettative (considerando che il listino recita 399 euro).

Su AliExpress ci sono i “Saldi di primavera”

Già di per sé, il prezzo a cui viene proposto questo mini PC è più basso rispetto a quello a cui viene proposto su Amazon ma alcuni coupon vengono in nostro soccorso per abbassarne ulteriormente il prezzo.

Infatti, fino alle 23:59 di domenica 23 febbraio 2025, nonostante manchi ancora un mese allo sbocciare dei fiori, sul portale di AliExpress è attiva la interessantissima promozione “Saldi di primavera” che propone un’infinità di prodotti in offerta con sconti fino al 60%.

Oltre alle scontistiche che fanno parte dell’offerta, il colosso cinese dell’e-commerce mette a vostra disposizione alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 40 euro sul totale dell’ordine.

Coupon TUTTO3 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 29 euro Coupon TUTTO8 – per ottenere 8 euro di sconto su un ordine minimo di 69 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 69 euro Coupon TUTTO12 – per ottenere 12 euro di sconto su un ordine minimo di 89 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 89 euro Coupon TUTTO25 – per ottenere 25 euro di sconto su un ordine minimo di 179 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 179 euro Coupon TUTTO30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 239 euro Coupon TUTTO40 – per ottenere 40 euro di sconto su un ordine minimo di 329 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 329 euro Coupon ITSP60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 569 euro

Per completezza d’informazione, va segnalato che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Informazione Pubblicitaria