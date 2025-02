Prende il via quest’oggi una nuova promozione con coupon che consente di ottenere un extra sconto sull’acquisto di tantissimi prodotti tech. Risulta valido da oggi fino al 2 marzo 2025 e permette di risparmiare sui prodotti di varie categorie: vediamo come sfruttare il coupon TECHWEEK25 e qualche esempio.

Sono arrivati due nuovi coupon: come sfruttarli per gli acquisti tech

Il coupon TECHWEEK25 è valido su eBay dalle 9:00 di oggi, 17 febbraio 2025, fino alle 23:59 del 2 marzo 2025. Prevede uno sconto del 5% su una spesa minima di 20 euro, per uno sconto massimo di 45 euro per ciascun utilizzo (è utilizzabile per massimo due volte per account). Le categorie coinvolte sul sito sono Telefonia fissa e mobile, Informatica, TV, audio e video, Videogiochi e console, Fotografia e video, Elettrodomestici, Bricolage e fai da te: attrezzatura e Strumenti per l’acconciatura.

Non parliamo di uno sconto enorme, ma può sempre fare comodo da aggiungere a prezzi già buoni per risparmiare qualcosa in più. Utilizzare il nuovo coupon è semplicissimo: non dovete fare altro che aggiungere uno (o più) dei prodotti aderenti al carrello, e quindi digitare TECHWEEK25 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Il pagamento deve poi essere effettuato con PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, carta di credito o di debito.

Qualche esempio su come sfruttarlo al meglio? Abbiamo selezionato per voi qualche sconto tech che potrebbe valere la pena, tra smartphone, tablet, smartwatch, console da gaming e non solo: la cifra indicata comprende già lo sconto del 5%.

Se volete provare a risparmiare un po’ di più e non avete problemi con l’acquisto di prodotti ricondizionati, sappiate che su eBay è attivo da oggi anche il coupon REFURBWEEK25. Quest’ultimo offre uno sconto del 10% sugli acquisti idonei, con un spesa minima di 20 euro e uno sconto massimo per utilizzo di 45 euro (massimo due utilizzi per utente). Risulta valido sulle seguenti condizioni dei prodotti: Ricondizionato dal produttore, Ricondizionato dal venditore, Ricondizionato certificato, Eccellente – Ricondizionato, Molto buono – Ricondizionato, Buono – Ricondizionato.

Per saperne di più sui nuovi coupon potete seguire questo link, mentre a quello qui in basso potete consultare la lista completa dei prodotti aderenti. Avete già adocchiato qualche nuovo smartphone Android?