Arrivano finalmente sul mercato italiano alcune delle novità presentate da Dreame in un evento tenutosi pochi giorni dopo il CES 2025. Ci riferiamo in particolare a Dreame H15 Pro e Dreame AirStyle Pro, due prodotti pensati per la cura della casa e della persona disponibili sul mercato da oggi con una speciale promozione di lancio, valida soltanto fino a domenica 23 febbraio, di cui vi parleremo tra poco.

Scopriamo alcune delle caratteristiche dei prodotti in vendita da oggi sullo store ufficiale Dreame, su Amazon e nei migliori negozi di elettronica.

Dreame H15 Pro

Dreame H15 Pro è il nuovo modello di punta nel settore delle lavapavimenti, anche se la sua denominazione ufficiale è aspirapolvere wet&dry. È la prima al mondo a essere dotata di un braccio robotico, assistito dall’intelligenza artificiale, con una tecnologia chiamata GapFree AI DescendReach capace di eliminare i due centimetri di bordo frontale che gli aspirapolvere tradizionali non sono in grado di coprire.

La nuova soluzione Dreame utilizza una doppia spazzola capace di coprire uno spazio maggiore, assicurando allo stesso tempo una pulizia perfetta lungo le pareti, gli angoli e i bordi dei mobili, senza lasciare sul pavimento fastidiosi aloni. La potenza di aspirazione raggiunge i 21.000 Pa, per raccogliere senza problemi liquidi, polvere e sporco, anche sotto ai mobili più bassi ((con un’altezza di almeno 14 centimetri da terra).

Dreame ha portato la tecnologia TangleCut su H15 Pro, una soluzione pensata per evitare la formazione di grovigli di peli e capelli sulle spazzole, con i rulli che vengono mantenuti costantemente in perfetta efficienza grazie al risciacquo continuo con acqua pulita. Il produttore ha pensato anche alla fase di autopulizia del dispositivo, con ThermoTub, una soluzione che lava le spazzole con acqua a 100 gradi al fine di garantire la massima igiene dopo la pulizia dei pavimenti, rimuovendo ogni traccia di sporco e grasso. E Sealed Quiet Drying asciuga rapidamente le spazzole con la modalità ultra che impiega appena 5 minuti o quella ad alta velocità che completa il proprio lavoro in 30 minuti.

L’autonomia raggiunge i 60 minuti, il che significa che con una singola carica potete coprire fino a 400 metri quadri di superficie, anche se è un dato che varia in funzione dello sporco presente sul pavimento e della conformazione delle stanze. Il sistema GlideWheel aiuta il movimento dell’aspirapolvere, azzerando la fatica da parte dell’utente e l’applicazione DreameHome vi aiuterà s personalizzare le impostazioni di pulizia, ricevere informazioni sullo stato di usura dei componenti ed eventuali notifiche su problemi che dovessero emergere.

Dreame AirStyle Pro

Dreame non è nuova a dispositivi per l’haircare (qui trovate la recensione di Dreame Hair Glory) e con Dreame AirStyle Pro il brand asiatico punta decisamente in alto, per raggiungere sia gli appassionati che i professionisti dei saloni di bellezza. È un dispositivo 7-in-1 che fa della versatilità il suo punto di forza, una soluzione ideale sia per ritocchi veloci che per avere un look sempre impeccabile.

Sean Chen, Managing Director di Dreame Technology WEU, ha commentato così la presentazione del nuovo prodotto:

“Dreame Technology ha sempre puntato a superare i limiti nella tecnologia dei motori ad alta velocità. Questa competenza, che è alla base della potenza di aspirazione dei nostri prodotti aspirapolvere, ci ha anche permesso di sviluppare asciugacapelli dalle prestazioni eccezionali. È stata un’evoluzione naturale: sfruttare il nostro know-how tecnologico per rispondere alle nuove esigenze nel settore della bellezza e della cura personale. L’incredibile risposta ai nostri asciugacapelli ci ha spinti ad andare oltre, ed è con grande entusiasmo che presentiamo AirStyle Pro come la più recente aggiunta alla nostra linea di prodotti per l’haircare.“

Dreame AirStyle Pro può contare su un potente getto d’aria ad alta velocità che permette di asciugare rapidamente i capelli senza seccarli, con una piega perfetta per ogni occasione. Nella confezione di vendita sono presenti due coni auto-wrap, per arricciare i capelli in entrambe le direzioni senza alcuno sforzo, un accessorio anti crespo per lisciare i capelli, 2 spazzole liscianti, una morbida per capelli fini e una più dura per i capelli più spessi, e una spazzola volumizzante rotonda, che aggiunge volume al capello senza alcuno sforzo, e senza che i capelli finiscano per aggrovigliarsi.

Il nuovo prodotto Dreame utilizza un motore con tecnologia Jet AirFlow a 110.000 giri al minuto, con uscite d’aria posizionate a 360 gradi così da garantire che ogni ciocca riceva un flusso d’aria costante e uniforme, per una acconciatura impeccabile. La temperatura dell’aria emessa viene monitorata 300 volte al secondo, per proteggere il capello, alternando aria calda e fredda per modellare e fissare il capello, garantendo risultati duraturi come dal parrucchiere.

Offerte di lancio

Fino al 23 febbraio potete ottenere un interessante sconto su entrambi i prodotti, senza utilizzare alcun coupon. A seguire trovate il link per l’acquisto su Amazon, con disponibilità immediata e consegna entro un paio di giorni.