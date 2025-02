Nella parte finale dello scorso anno, Casio ha lanciato sul mercato giapponese una speciale collezione di orologi vintage in collaborazione con PAC-MAN, chiamata PAC-MAN x CASIO Timeless Collection.

La collezione, che comprende quattro modelli in tutto, il mese scorso è stata portata negli Stati Uniti e ora è stata annunciata anche per alcuni mercati europei, incluso quello italiano dove sarà disponibile all’acquisto a metà del mese di febbraio.

Arriva in italia la PAC-MAN x CASIO Timeless Collection

Con il duplice scopo di celebrare il cinquantesimo anniversario dal primo orologio targato CASIO (datato 1974) e prepararsi al 45° anniversario del popolarissimo videogioco PAC-MAN (lanciato nel 1980), le due realtà giapponesi hanno dato vita a una collezione di orologi vintage chiamata PAC-MAN x CASIO Timeless Collection.

La collezione è composta da quattro orologi, tutti modelli storici dell’azienda: ognuno è personalizzato con alcuni dettagli a tema PAC-MAN, anche nella particolare confezione di vendita. Vediamo, quindi, i segreti di ciascun modello.

CASIO F-91WPC-1A

Il modello più economico della serie PAC-MAN x CASIO Timeless Collection è il CASIO F-91WPC-1A, un orologio digitale compatto e leggero (pesa appena 21 grammi) dotato di cinturino e cassa in resina (anche se il retro è in acciaio inossidabile).

Le personalizzazioni estetiche, in questo modello, sono presenti sul cinturino (dove troviamo la scritta WAKA WAKA che richiama il rumore del famelico protagonista quando si muove all’interno del labirinto) e sul quadrante, dove troviamo la sagoma di PAC-MAN e dei quattro fantasmini.

Dal punto di vista delle funzionalità, l’orologio offre il cronometro, la sveglia, la retroilluminazione LED e un calendario. Sul fronte dell’autonomia, la batteria prevista è la CR2016 e dovrebbe durare per 7 anni. È presente l’impermeabilità.

Previous Next Fullscreen

CASIO A168WEPC-7A

Proseguiamo con il secondo modello della serie PAC-MAN x CASIO Timeless Collection, ovvero il CASIO A168WEPC-7A, l’unico del lotto ad offrire il cinturino “autoregolabile”.

Si tratta di un grande classico dell’azienda: è realizzato con cassa in resina, vetro minerale a protezione del quadrante (argentato) e cinturino in acciaio inossidabile (anch’esso argentato). Sul fronte della personalizzazione, cambiano i colori ma è molto simile a quella presente sul modello F-91WPC-1A, inclusa la dicitura WAKA WAKA sulla chiusura.

Dal punto di vista delle funzionalità, l’orologio offre il cronometro, la sveglia, la retroilluminazione elettroluminescente e un calendario automatico (28 giorni per febbraio). L’autonomia dichiarata è di 7 anni con una batteria CR2016. Anche in questo caso è presente l’impermeabilità.

Previous Next Fullscreen

CASIO CA-53WPC-1B

Arriviamo al terzo modello della serie PAC-MAN x CASIO Timeless Collection, ovvero il CASIO CA-53WPC-1B.

Si tratta di una reinterpretazione dello storico orologio-calcolatrice dell’azienda giapponese che guadagna molti elementi tipici del mondo PAC-MAN: la colorazione, il logo in alto e, più in generale, il quadrante che richiama la schermata di gioco (il labirinto disegnato tra i vari pulsanti).

Questo orologio è realizzato in resina (sia per la cassa che per il cinturino), è impermeabile e pesa appena 25 grammi. L’autonomia è di 5 anni (con una batteria CR2016).

Previous Next Fullscreen

CASIO ABL-100WEPC-1B

Il modello di punta della serie PAC-MAN x CASIO Timeless Collection è il CASIO ABL-100WEPC-1B, l’unico del lotto che possiamo quasi definire smart: esso è infatti dotato di Bluetooth e consente la connessione con lo smartphone per sfruttare alcune funzionalità (come la correzione automatica dell’ora, contapassi e poco più) tramite l’app Casio Watches.

L’orologio è realizzato con cassa in resina (presenta alcune cromature) e cinturino in acciaio inossidabile; è inoltre impermeabile, ottima notizia per quegli utenti attivi che sfruttano l’orologio in qualsiasi contesto. Il peso è di 60 grammi. Il display integrato offre la retroilluminazione a LED (colore ambrato). L’autonomia è di 2 anni (con una batteria CR2016).

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi degli orologi vintage della collezione PAC-MAN x CASIO Timeless Collection

Come anticipato in apertura, i quattro orologi della serie speciale PAC-MAN x CASIO Timeless Collection saranno disponibili all’acquisto in Italia, sia sul sito ufficiale dell’azienda giapponese che presso alcuni rivenditori specializzati, dalla metà del mese di febbraio. Di seguito riportiamo i prezzi consigliati per ciascun modello: