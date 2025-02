PlayStation 5 Slim Digital Edition è il modello più conveniente ed attraente della nuova evoluzione della famosa console di Sony, introducendo un design più compatto e miglioramenti sotto il profilo energetico e sonoro rispetto al modello Standard. Oggi, su Amazon, la console per eccellenza viene offerta in forte sconto nonché nuovo minimo storico, un prezzo che potrebbe realmente convincere anche gli indecisi, vediamo i dettagli.

PlayStation 5 Slim Digital Edition, cosa offre

Ci sono poche presentazioni da fare: Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition mantiene tutte le prestazioni del modello base ma in un form factor ridotto. Questa versione, priva di lettore Blu-ray, è pensata per chi preferisce acquistare e gestire i propri giochi in formato digitale. Equipaggiata con un SSD ultra-veloce da 825 GB, garantisce tempi di caricamento ridottissimi e una gestione del sistema e dei giochi più fluida e rapida.

Il cuore della PS5 Slim Digital è il suo potente processore custom, che combina una CPU a 8 core basata su architettura Zen 2 di AMD con una GPU RDNA 2, capace di supportare grafiche in 4K fino a 120 FPS, oltre alla tecnologia Ray Tracing per effetti di luce e ombra estremamente realistici. Con il supporto all’audio 3D Tempest, questa console promette un’immersione sonora di altissimo livello.

PlayStation 5 Slim Digital, scende a un nuovo minimo storico su Amazon

Oggi su Amazon, PlayStation 5 Slim Digital Edition è disponibile a un prezzo eccezionale di 334,99€, rispetto al prezzo di listino di 449€. Questo rappresenta uno sconto significativo e un nuovo minimo storico per la console, rendendo l’offerta particolarmente attraente per chi è alla ricerca di un’esperienza di gioco di nuova generazione a un costo inferiore.

Se l’offerta vi ha convinto non vi resta che acquistarla dalla pagina ufficiale di Amazon Italia. Potrebbe esaurirsi o non essere più disponibile in qualsiasi momento ma vi ricordiamo che Amazon garantisce il reso gratuito entro 14 giorni e ovviamente garanzia di 2 anni con eventuale sostituzione o rimborso in caso di problemi. Ovviamente il consiglio è quello di affiancarla a una bella televisione, date quindi un occhio al nostro approfondimento sulle migliori tv.

Qualora su Amazon risultasse terminata, la trovate alla stessa cifra da MediaWorld (Amazon ha allineato il prezzo).