Il 2025 è iniziato con una nuova tornata di offerte per lo store di GRID. Con le promo Winter Sale, infatti, è possibile acquistare a prezzo scontato le opere d’arte realizzate da GRID utilizzando dispositivi tech iconici. La promo in questione si divide in due diverse offerte.

Da una parte, infatti, ci sono gli Special Deals, con una selezione di prodotti proposti in forte sconto (fino al 50%). Dall’altra, invece, è possibile accedere a tutta la collezione di opere di GRID beneficiando di un codice sconto che garantisce un risparmio del 15%.

Le offerte termineranno il prossimo 8 di gennaio 2025 e rappresentano l’occasione giusta per acquistare uno dei prodotti GRID, che sono anche delle ottime idee regalo per gli appassionati di tecnologia. Vediamo i dettagli completi in merito alla promo.

Partono i Winter Sale sullo store GRID

Come sottolineato in apertura, le offerte GRID si dividono in due diverse promozioni con la possibilità di ottenere un risparmio su tutto il catalogo di prodotti attualmente disponibili.

Con il codice WINTER, da aggiungere al momento del pagamento, è possibile ottenere uno sconto del 15% su tutto il catalogo di prodotti, andando così a scegliere l’opera desiderata da comprare a prezzo ridotto.

C’è poi la selezione Special Deals. In questo caso, lo sconto arriva al 50% (senza bisogno di alcun codice sconto). Le opzioni sono le seguenti:

Le opere realizzate da GRID sono delle vere opere d’arte dedicate al mondo tech: il prodotto selezionato viene suddiviso nei suoi componenti principali e racchiuso in una cornice, con l’aggiunta di alcune descrizioni testuali ed elementi grafici per descriverne le funzioni.

Per accedere subito alle promo basta premere sul link qui di sotto.

Per tutti gli aggiornamenti sulle offerte di inizio 2025 potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.

Credit immagini: GRID