Il Cyber Monday è arrivato e non possono mancare le offerte di Secretlab che, per chi non è riuscito ad approfittare degli sconti del Black Friday, torna alla carica con nuove promozioni su tanti prodotti della sua ricca gamma. Si tratta di un’ultima occasione da cogliere al volo per ottenere fino a 200 euro di sconto sui prodotti Secretlab.

C’è poi un’ulteriore promo che garantisce fino a 303 euro di risparmio andando a creare un pacchetto con più prodotti e completare la propria postazione. Per i nuovi utenti che si iscrivono alla mailing list di Secretlab (accedendo alla pagina apparirà un pop-up che vi inviterà a iscrivervi) c’è un buono di 15 euro da utilizzare per il primo ordine.

A completare i vantaggi delle promo troviamo anche la spedizione gratuita, da non sottovalutare considerando che diversi prodotti (sedie da gaming o scrivanie) possono essere particolarmente ingombranti. C’è tempo fino al 6 dicembre per sfruttarte le offerte del Cyber Monday di Secretlab.

Vediamo i dettagli completi della promo:

Le offerte del Cyber Monday di Secretlab

Il Cyber Monday di Secretlab mette a disposizione diverse promozioni per gli utenti. Sullo store, infatti, è possibile acquistare una sedia della linea Secretlab TITAN Evo con la possibilità di sfruttare fino a 100 euro di sconto su una selezione di prodotti.

In offerta c’è anche la linea Secretlab TITAN Evo Lite, con 30 euro di sconto. Da segnalare anche 200 euro di sconto sulla linea di sedie Classics. Per quanto riguarda le scrivanie, invece, è possibile sfruttare diverse offerte con fino a 139 euro di sconto sulle MAGNUS Pro e sulle MAGNUS in metallo.

Da segnalare anche fino al 30% di sconti sui prodotti SKINS (i rivestimenti per personalizzare le sedie Secretlab) e fino al 34% sugli accessori. Oltre tutte queste promo, come sottolineato in precedenza, c’è la possibilità di ottenere fino a 303 euro di sconti sui pacchetti di prodotti, per completare la propria postazione.

Per accedere a tutte le offerte del Cyber Monday di Secretlab basta premere sul link qui di sotto.

