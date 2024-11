Sono partite le offerte del Black Friday di GRID, azienda specializzata nella realizzazione di vere e proprie opere d’arte a partire dai prodotti che hanno segnato la storia dell’elettronica di consumo. GRID recupera i dispositivi più “meritevoli” e li rende dei veri e propri pezzi da collezione, smontandone i componenti e incorniciandoli, con un lavoro manuale attento e minuzioso pensato per gli appassionati e i collezionisti. Con il Black Friday, la gamma di prodotti GRID è in offerta. Vediamo i dettagli completi.

Le offerte del Black Friday di GRID

Fino al prossimo 2 di dicembre è possibile accedere a varie promozioni per il Black Friday di GRID. Con il codice BF20, da aggiungere al momento del pagamento, è possibile ottenere un 20% di sconto su tutti i prodotti attualmente in collezione con la sola eccezione dei prodotti “special“.

Per questi prodotti, infatti, sono previste promo dedicate, con i seguenti sconti:

Nel caso in cui il sito non dovesse visualizzarvi il prezzo in euro, potete selezionare la valuta desiderata tramite il tasto situato nella parte alta della pagina. Per tutti i prodotti proposti dallo store di GRID c’è la possibilità anche di pagare con PayPal e, quindi, di optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi.

Per accedere al catalogo di prodotti, oltre ai link proposti in precedenza, potete visitare il sito ufficiale tramite il link qui di sotto.

