Le offerte Black Friday sono entrate nel vivo e per gli appassionati del mondo retrò-gaming c’è una occasione decisamente imperdibile. La Miyoo Mini Plus, la console di gioco portatile progettata per gli appassionati di giochi vintage, in grado di emulare moltissime console è disponibile ad un’ottima offerta. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, al design compatto, e al sistema operativo OnionOS, rappresenta una scelta ideale per chi desidera rivivere i classici dei videogiochi in totale portabilità.

Acquista Miyoo Mini Plus su AliExpress a 34,51€ invece di 74,99€ (selezionate la versione da 128 GB) col coupon BFIT06 o ITBF06, oppure a 28,11€ nella versione da 64 GB col coupon, oppure a 28,11€ nella versione da 64 GB

Miyoo Mini Plus: design compatto, prestazioni di alto livello

Come riportato nella nostra recensione della Miyoo Mini Plus, questa console si distingue per un design nostalgico che richiama le console portatili di fine anni ’90, come il leggendario Game Boy. Con dimensioni di 153 x 81 x 20 mm e un peso di soli 163 grammi, garantisce un utilizzo confortevole anche durante lunghe sessioni di gioco, sia a a casa ma soprattutto in mobilità come sui mezzi pubblici.

Dal punto di vista tecnico, è dotata di un processore ARM Cortex-A7 dual-core da 1.2 GHz e 128 MB di RAM DDR3, che permettono un’emulazione fluida di console iconiche come Atari, Super Nintendo e PlayStation 1. Lo schermo IPS da 3.5 pollici con risoluzione 640 x 480 e rapporto 4:3 offre una qualità visiva eccellente, sebbene risulti meno efficace sotto la luce diretta del sole.

La batteria da 3000 mAh assicura fino a 6 ore di autonomia e si ricarica rapidamente tramite USB-C. Le funzionalità sono arricchite dalla presenza del WiFi, che consente aggiornamenti software e multiplayer online tramite NetPlay, mentre il supporto a firmware alternativi come OnionOS permette di ottimizzare le prestazioni.

La console arriva già con molti emulatori preinstallati, tra questi troviamo:

FC (Famicom/NES)

GB (Game Boy)

GBA (Game Boy Advance)

MD (Mega Drive/Genesis)

SFC (Super Famicom/SNES)

PS (PlayStation)

MS (Master System)

WSC (WonderSwan Color)

PCE (PC Engine/TurboGrafx-16)

NGP (Neo Geo Pocket)

2600 (Atari 2600)

7800 (Atari 7800)

ARCADE (Emulatore per giochi arcade generici)

FBN (FinalBurn Neo)

MAME2010 (MAME versione 2010)

MAME Plus (MAME con funzionalità avanzate)

NEOGEO (Neo Geo)

PICO DRIVE (Emulatore per Sega Pico)

SMS PLUS (Emulatore per Sega Master System)

Queste limitazioni nell’emulazione possono essere risolte facilmente con l’installazione di un altro firmware, come OnionOS. Infatti, OnionOS mantiene la stessa struttura dell’interfaccia utente del sistema originale, ma ottimizza ogni singolo emulatore per sfruttare al massimo le potenzialità dell’hardware della Miyoo Mini Plus.

Miyoo Mini Plus in offerta: prezzo imbattibile su AliExpress

La Miyoo Mini Plus è disponibile in offerta su Amazon durante questo Black Friday al prezzo di 74,99€ tuttavia la vera offerta la propone AliExpress dove è possibile acquistarla a soli 34,51€, scegliendo persino nella versione con memoria da 128 GB.

Per ottenere il prezzo scontato su AliExpress, è sufficiente utilizzare l’offerta in pagina e inserire al carrello uno dei codici sconto disponibili: BFIT06 o ITBF06. Un gadget imperdibile nonché anche un’ottima idea regalo.