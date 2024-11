Nonostante il Black Friday 2024 si celebri il 29 novembre, sono numerosi i brand che hanno deciso di anticipare di qualche giorno l’iniziativa, lanciando la propria campagna sconti con i prezzi migliori per il 2024. ANKER, brand di ricarica mobile numero uno al mondo per valore delle vendite per quattro anni consecutivi, dal 2020 al 2023, gioca quindi d’anticipo e presenta una serie di promozioni davvero niente male, con sconti che raggiungono il 60% su numerosi prodotti.

Anche soundcore, brand che fa capo ad ANKER, è tra i più apprezzati dalle generazioni più giovani, suggerito da numerosi produttori musicali e con una linea di prodotti ideali soprattutto per chi viaggia spesso e vuole ascoltare in pace la propria musica, sfruttando la tecnologia proprietaria di cancellazione del rumore.

Chi invece cerca una soluzione di sicurezza può puntare su eufy, altro brand del gruppo, che permette di avere sempre a disposizione le registrazioni video senza doversi appoggiare al cloud e senza dover pagare alcun abbonamento. In questo modo, oltre a risparmiare fino a 400 euro all’anno, è garantita la massima privacy, visto che i propri dati possono essere memorizzati in locale.

Fino al 9 dicembre, ben oltre quindi il Cyber Monday, i tre brand offrono i migliori sconti dell’anno, vi conviene approfittarne subito perché per rivedere prezzi simili dovrete necessariamente attendere fino al prossimo anno.

Le offerte del Black Friday di ANKER

soundcore Boom 2

Si parte alla grandissima con uno speaker portatile decisamente appariscente e potente, perfetto per diventare l’anima della festa di Capodanno ma anche per le feste estive al mare o a bordo piscina o per i ritrovi con gli amici. Potenza elevata, ben 80 watt, certificazione IPX7 che rende questo speaker resistente all’acqua, luce a LED per ravvivare le feste anche di sera, soundcore Boom 2 è un prodotto davvero unico nel suo genere.

I bassi, grazie a un subwoofer da ben 40 watt, sono decisamente potenti e corposi, e con l’equalizzatore presente nella companion app potete scegliere se enfatizzare i bassi o dare maggior risalto alle frequenze medie e alte, adattando il suono alla vostra musica preferita. E con la funzione PartyCast 2.0 potete collegare oltre 100 speaker per creare un sistema sonoro capace di far tremare i muri.

eufy eufyCam S330

Dettagli elevatissimi grazie alla registrazione in 4K, di giorno come di notte, intelligenza artificiale BionicMind che riconosce le persone, estranei o familiari, per attivare eventuali allarmi o evitare di farli scattare quando passano degli animali. Sono solo alcune delle caratteristiche di eufyCam S330, il sistema di sicurezza domestico nel quale può essere installato anche un disco rigido dalla capacità massima di 16 TB.

Con la telecamera eufy è possibile impostare delle zone di attività, così da ottimizzare il rilevamento ed evitare falsi allarmi generati, ad esempio, dal passaggio di un auto in strada. La certificazione IP67 vi permette di installarla all’aperto con la certezza che sia in grado di resistere alle intemperie, alla pioggia ma anche alla polvere.

eufy SoloCam S220

La telecamera eufy Solocam S220 è la soluzione ideale per tenere sempre sotto controllo l’esterno della vostra abitazione, senza dover pagare un abbonamento per salvare le registrazioni. I pannelli solari nella parte superiore del dispositivo evitano qualsiasi forma di manutenzione, semplificando l’installazione visto che non serve una alimentazione esterna, e la certificazione IP67 garantisce la resistenza a pioggia e sporco.

La telecamera offre immagini particolarmente nitide visto che utilizza un sistema a infrarossi e dispone di un sensore con apertura f/1.6, per una visione notturna che permette di distinguere chiaramente i volti. Se la abbinate a una HomeBase 3 potrete anche sfruttare l’intelligenza artificiale, che consente di riconoscere i volti delle persone per lanciare eventuali allarmi, evitando di spaventarvi se passa un animale davanti alla telecamera o se il vento fa muovere i rami.

Anker Caricatore USB C rapido 735 (Nano II 65 W)

Se state cercando un caricabatterie compatto da portare sempre con voi, in vacanza o durante un viaggio di lavoro, ANKER 735 è la risposta ideale. Grazie all’uso della tecnologia GaN (nitruro di gallio) infatti, ANKER è riuscita a creare un dispositivo dalle dimensioni particolarmente contenute ma con una elevata potenza in uscita.

Il caricabatterie offre due porte USB-C, capaci di erogare un massimo di 65 watt quando usate singolarmente e una porta USB-A con potenza massima in uscita di 22,5 watt. La potenza di ogni singola porta varia ovviamente in virtù del numero di porte utilizzate, ma nel complesso si raggiungono sempre almeno 40 watt su una porta USB-C. Si tratta di una potenza più che sufficiente per caricare la maggior parte degli smartphone in commercio alla massima potenza e 12 watt sulla USB-A, ideali ad esempio per uno smartwatch o uno smart ring, che necessitano indubbiamente di una minore potenza.

Stazione di ricarica wireless 3-in-1 Anker MagGo 15W, compatibile con MagSafe, certificato Qi2

Per i fan Apple, che oltre a un iPhone possiedono anche un Apple Watch e un paio di AirPods, ecco una soluzione per caricare contemporaneamente tutti e tre i dispositivi, senza alcun filo. La stazione di ricarica MagGo 15W è infatti capace di caricare un iPhone dal 13 in poi, con la possibilità di utilizzarlo come stand per utilizzare lo smartphone in modalità landscape anche durante la ricarica.

Questo caricabatterie è perfetto anche per chi viaggia molto, visto che può essere ripiegato su se stesso diventando particolarmente compatto. Dite addio a un sacco di cavi sulla scrivania, o a una sfilza di caricabatterie con o senza filo: con MagGo 15W vi basterà solo un caricabatterie. Nella confezione di vendita è incluso anche un alimentatore USB-C.

soundcore Liberty 4 Pro

Volete un paio di cuffie true wireless di altissimo livello, con un prezzo imbattibile? Ecco le soundcore Liberty 4 Pro, con cancellazione adattiva in tempo reale del rumore, per isolarvi dal mondo esterno e apprezzare fino all’ultimo dettaglio della vostra musica preferita. Tutto quanto è reso possibile da 7 sensori, sei sonori e uno di pressione barometrica, che catturano il suono da ogni angolazione, anche a bordo di un aereo.

La qualità musicale è da studio, con un woofer da 10,5 millimetri, un tweeter in titanio e un crossover digitale che massimizza le prestazioni audio. La batteria 5C offre una velocità di carica doppia rispetto ai modelli precedenti: con appena 5 minuti di carica potrete avere 4 ore di autonomia, perfetto per chi vuole allenarsi con la musica e ha dimenticato di ricaricare le cuffie prima di andare a dormire. Altissima qualità anche in chiamata, un aspetto spesso sottovalutato, con l’intelligenza artificiale che riducono i rumori esterni, sia che vi troviate sotto la pioggia, in una stazione affollata o in mezzo a una bufera.