Parte il Black Friday di DAZN: la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, infatti, sconta in modo importante i prezzi del piano Standard, che consente l’accesso a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma. La promozione, valida fino al prossimo 24 di novembre, è valida per tutte le versioni del piano in promozione (mensile, annuale con pagamento mensile e annuale con pagamento in unica soluzione). Vediamo i dettagli completi.

DAZN è in sconto per il Black Friday

La nuova promozione lanciata da DAZN sarà attiva fino al prossimo 24 novembre. Il meccanismo è semplice: per i nuovi clienti che scelgono il piano Standard è previsto uno sconto fino a 100 euro sul costo dell’abbonamento. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

piano mensile senza vincoli (con disdetta con 30 giorni di preavviso) attivabile a 19,90 euro al mese per 3 mesi, poi 44,99 euro al mese; il risparmio è di 75,27 euro

(con disdetta con 30 giorni di preavviso) attivabile a poi 44,99 euro al mese; il risparmio è di 75,27 euro piano annuale con pagamento mensile (12 mensilità previste) attivabile a 14,90 euro al mese per 3 mesi , poi 34,99 euro al mese; il risparmio è di 60,27 euro

(12 mensilità previste) attivabile a , poi 34,99 euro al mese; il risparmio è di 60,27 euro piano annuale attivabile al prezzo di 259 euro invece di 359 euro; il risparmio è di 100 euro; questo piano prevede una spesa mensile effettiva di poco più di 21 euro e può essere attivato in 3 rate pagando con PayPal oppure con Klarna

Come detto in precedenza, tutte le offerte citate sono valide, per i nuovi clienti (anche per chi in passato ha avuto un abbonamento a DAZN) entro il prossimo 24 di novembre. Come detto in precedenza, il piano Standard consente l’accesso a tutti i contenuti di DAZN e, quindi, a tutte le partite della Serie A oltre che alla Serie B e molto altro ancora.

L’attivazione può avvenire premendo sul link seguente. Chi ha già un abbonamento (in scadenza nelle prossime settimane) può sfruttare l’offerta creando un nuovo account e completando l’attivazione della promo desiderata.

Se scegliete il piano mensile senza vincoli, potete interrompere il rinnovo automatico dell’abbonamento al termine del periodo promozionale (evitando l’addebito di 44,99 euro dal quarto mese). In questo caso, però, è necessario dare un preavviso di 30 giorni.

La disattivazione può avvenire direttamente dal sito DAZN (Il mio account > Abbonamento a DAZN > Gestisci abbonamento). Con il piano annuale, con pagamento mensile oppure in una o tre rate, il prezzo sarà bloccato alle condizioni indicate dalla piattaforma, senza rischi di rimodulazione.

