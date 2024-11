Continuano le offerte del Black Friday del Samsung Shop. In occasione del Singles’ Day, lo store della casa coreana mette a disposizione una nuova promo con sconti fino al 40% e la possibilità di ottenere uno Smart Tag in regalo, scegliendo uno dei prodotti selezionati (e già scontati in occasione del periodo di Black Friday). Con un codice sconto aggiuntivo, inoltre, è possibile ridurre ulteriormente il costo. Vediamo i dettagli della promozione lanciata dallo store Samsung.

Sngles’ Day sul Samsung Shop con Smart Tag in regalo

La promozione in questione terminerà alle 9 del mattino del 12 novembre. Sui prodotti selezionati, che trovate nella lista qui di sotto, Samsung offre uno Smart Tag in regalo a chi effettua l’acquisto. Questa promo si somma agli sconti previsti per il Black Friday che continuano anche per il Singles’ Day.

In prodotti in offerta sono:

Per ottenere uno sconto aggiuntivo (oltre allo Smart Tag in regalo) è possibile utilizzare il codice promo SAMSUNGBF, da aggiungere al momento del pagamento, nell’apposito campo dedicato ai coupon, in modo da ridurre ulteriormente la spesa e rendere l’offerta ancora più interessante.

Per un quadro aggiornato sulle offerte del Samsung Shop per il Singles’ Day e, più in generale, per il Black Friday basta premere sul box riportato

>> Scopri le offerte del Black Friday del Samsung Shop <<

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del giorno potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.