A pochi giorni dal via alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, MediaWorld e Unieuro giocano d’anticipo lanciando un paio di volantini ricchi di offerte, in alcuni casi decisamente interessanti. Le promozioni in questione si chiamano entrambe Sottocosto e riguardano praticamente tutte le categorie di prodotto trattate dalle due catene, di cui qui sotto trovate una selezione con gli sconti più interessanti e le informazioni da sapere per approfittarne.

Il Sottocosto di Unieuro è ricco di offerte tech

Iniziamo dal Sottocosto di Unieuro, promozione molto ricca di sconti in vigore fino al prossimo 13 ottobre 2024. A seguire vi lasciamo quelli che reputiamo i prodotti più scontati, alcuni dei quali non escludiamo possano terminare prima che la campagna promozionale termini. Ergo, fareste bene a non pensarci troppo nel caso in cui il prodotto che cercavate è disponibili a un buon prezzo.

Le migliori offerte del Sottocosto di MediaWorld

Anche il Sottocosto di MediaWorld è in vigore fino al 13 ottobre 2024, campagna promozionale non altrettanto ricca di prodotti come quella di Unieuro, ma che permette di risparmiare un bel po’ su diversi prodotti tech. Eccone una selezione.

Questi erano solo alcuni dei prodotti scontati disponibili nei volantini Sottocosto di Unieuro e MediaWorld, delle cui promozioni trovate tutto quanto nei link che seguono, promozioni che ricordiamo essere in vigore fino a domenica 13 ottobre.

