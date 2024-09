Nel corso delle ultime ore Netgear ha annunciato ufficialmente l’ampliamento della sua serie di router Nighthawk con tre nuovi modelli, che comprendono rispettivamente RS600, RS500 e RS200. Scopriamone insieme le principali caratteristiche e le specifiche tecniche.

Netgear RS600, RS500 e RS200: tutti i dettagli dei nuovi router WiFi 7

La caratteristica saliente dei nuovi router Netgear è rappresentata dal WiFi 7, standard che consente velocità fino a 2,4 volte superiori rispetto al precedente WiFi 6. Il nuovo standard consente inoltre di collegare più dispositivi smart in contemporanea, riducendo al minimo la latenza e garantendo velocità soddisfacenti in download e in upload, aspetto che torna utile soprattutto nello streaming video ad alto bitrate.

I nuovi modelli vanno dunque ad aggiungersi ai preesistenti router Nighthawk RS700S e RS300, offrendo un design compatto per ogni tipologia di ambiente. La portata del segnale è garantita dalla presenza delle antenne interne omnidirezionali, che assicurano così una buona copertura di rete in ogni locale della casa.

La sicurezza e la tutela della privacy rimangono ancora uno dei cardini fondamentali della compagnia, grazie all’utilizzo di protocolli di crittografia avanzata e meccanismi di rilevamento delle minacce, che permettono di ridurre al minimo ogni possibile rischio, con aggiornamenti automatici del firmware e il controllo degli accessi.

Tutti e tre i nuovi modelli di router Netgear Nighthawk offrono inoltre un periodo di prova di 30 giorni a Netgear Armor, un servizio che assicura ulteriore sicurezza ai dispositivi connessi grazie all’utilizzo della VPN: il servizio in questione è integrato nel router, per cui non sarà necessario installare ulteriori software di sicurezza per la protezione e la salvaguardia della rete domestica.

Netgear Armor è infatti in grado di segnalare e bloccare immediatamente qualsiasi possibile minaccia esterna, notificando l’utente in tempo reale. Maggiore tutela anche per i bambini grazie alla funzionalità Netgear Smart Parental Controls, che consente di gestire e limitare il tempo che trascorrono su internet.

Per chi fosse interessato all’acquisto, i router Netgear Nighthawk sono disponibili sul sito ufficiale Netgear (e a breve su Amazon Italia) nei seguenti modelli: