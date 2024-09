Anche se la bella stagione è ormai alle spalle, non finiscono le offerte relative ai monopattini elettrici, molto discussi ma decisamente apprezzati anche nel nostro Paese. Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta particolarmente interessante relativa ad Ausom GX1, un modello dotato di tutti i requisiti per poter circolare anche sulle strade italiane, con una scheda tecnica niente male e un codice sconto per rendere ancora più interessante il prezzo finale.

Ausom GX1

Prima di parlare della scheda tecnica però è giusto sottolineare alcune delle funzioni che rendono particolare questo monopattino elettrico. Partiamo dalla tecnologia NFC che permette di sbloccare il monopattino utilizzando il proprio smartphone o una scheda NFC, impedendo così l’uso non autorizzato del mezzo senza procedure particolarmente complicate.

Il motore da 500 watt è affiancato da una batteria da 48V a 15,6 AH, e consente al monopattino di raggiungere una velocità massima di 20 o 25 Km/h, a seconda del mercato in cui viene commercializzato. La batteria consente un’autonomia compresa tra i 65 e gli 80 chilometri, sufficienti per coprire una settimana lavorativa se dovete muovervi in città prima di dover ricaricare.

Ausom non ha trascurato la sicurezza, dotando il GX1 di un doppio sistema frenante, con freni a tamburo, e tecnologia E-ABS, su entrambe le ruote. Non manca una luce frontale decisamente potente, per avere una chiara visuale anche di notte, e sono presenti sia il faro posteriore che gli indicatori di direzione, per essere sempre visibili, di notte così come nelle condizioni di scarsa illuminazione.

Gli pneumatici da 9 x 3 pollici, insieme con il braccio ammortizzato, garantiscono un ottimo comfort anche sui fondi sconnessi e il manubrio può essere regolato in altezza, così da essere adatto a qualsiasi utente. Da segnalare che la portata massima è di 120 Kg, quindi Ausom GX1 va bene davvero per tutti.

Il telaio in alluminio permette di contenere il peso e il manubrio può essere piegato per rendere più semplice il trasporto, sulle scale o sui mezzi pubblici. La doppia porta di ricarica inoltre permette di caricare la batteria in 4-5 ore, meno della maggior parte dei prodotti della concorrenza.

Scheda tecnica: motore da 500 watt

batteria da 48V/15,6 Ah

autonomia 65/80 Km

velocità massima 20/25 Km/h

pneumatici da 9×3 pollici

NFC per il blocco del mezzo

carico massimo 120 Kg

pendenza massima superabile 46%

dimensioni da aperto: 115 x 61 x 28 centimetri

dimensioni da chiuso: 108,5 x 20 x 40 centimetri

peso 22,4 Kg

Potete acquistare Ausom GX1 sul sito ufficiale a 549,99 dollari utilizzando il coupon NEWGX1EU che vi permette di ottenere uno sconto di 50 dollari

Informazione Pubblicitaria