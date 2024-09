Ricreare una McLaren P1 a grandezza naturale, perfettamente funzionante, e portarla in pista a Silverstone, affidandola alle mani di Lando Norris, uno dei piloti di Formula 1 più in forma del momento e ancora il lizza per la vittoria nel Mondiale. Questa è la sfida affrontata dal Gruppo LEGO e da McLaren Automotive e il risultato è stato decisamente sorprendente.

Una sfida entusiamante

Ci sono volute oltre 8.000 ore di lavoro per portare a termine questa sfida, 6.134 ore per lo sviluppo, affidato a un team composto da 23 specialisti provenienti dal settore del design, dell’ingegneria e della costruzione del Gruppo LEGO e di McLaren Automotive, e 2.210 ore per il montaggio del modello, che ha richiesto una grande quantità di elementi.

Sono stati infatti necessari oltre 342.817 pezzi LEGO Technic, con 393 diversi elementi, 11 dei quali realizzati appositamente per rispondere alle esigenze di questo progetto. Il peso complessivo del modello è di 1.220 Kg, leggermente inferiore rispetto al bolide costruito per circolare anche su strada. Il motore elettrico è stato realizzato utilizzando batterie LEGO Technic Function e una batteria per auto elettriche, così da consentire a Lando Norris di percorrere un intero giro del circuito di Silverstone, lungo 5.891 metri.

Previous Next Fullscreen

Ben Gulliver, Test & Development Director di McLaren Automotive, ha spiegato così il progetto:

“Avendo lavorato al programma originale della P1 per McLaren, vedere così tanti elementi dell’originale McLaren P1™ riprodotti in modo così realistico dal team LEGO Technic per il modello a grandezza naturale è straordinario. L’auto è stata un’icona del suo tempo. Spero che, attraverso questa collaborazione con il Gruppo LEGO, riusciremo a ispirare la prossima generazione di designer e ingegneri a spingersi oltre i limiti dell’innovazione automobilistica”

Lukáš Horák, Senior Project Manager in Model Production del Gruppo LEGO, ha successivamente aggiunto:

“Questo progetto segna l’ultima di una lunga serie di collaborazioni tra il Gruppo LEGO e McLaren, e ha riunito ingegneri McLaren e il team LEGO Model Production, dalla concezione fino alla costruzione finale. L’expertise automobilistica e ingegneristica di McLaren è stata fondamentale per aiutarci a produrre un modello il più autentico possibile rispetto alla McLaren P1™ originale, permettendoci di trasformare un sogno in realtà. È stato incredibilmente emozionante vedere il pilota Lando Norris guidare l’auto che abbiamo creato”

La sfida è stata un vero e proprio successo e ha consentito di raggiungere traguardi senza precedenti. Per la prima volta un modello LEGO a grandezza naturale è stato in grado di affrontare le curve ed è riuscito a completare un giro in un vero circuito. E per la prima volta un pilota di Formula 1 ha guidato un modello LEGO a grandezza naturale.

Al termine del giro, di cui potete vedere il video qui sotto, Lando Norris si è detto entusiasta del mezzo, molto divertente da guidare con un unico pensiero per gli specchietti retrovisori, che durante tutto il giro hanno traballato in modo pericoloso, senza però staccarsi. Una sfida vinta alla grande, che celebra una delle hypercar più iconiche di cui è disponibile anche il set in scala 1:8.

Fino al 17 settembre, acquistandolo sul sito LEGO e nei LEGO store, dove è in vendita al prezzo di 449 euro, sarà possibile ricevere in regalo il set LEGO Technic McLaren P1 Logo.