In occasione di IFA 2024 e del decimo anniversario della compagnia, Roborock ha presentato i suoi nuovi cinque modelli di robot aspirapolvere per la pulizia automatizzata del proprio ambiente domestico: scopriamone insieme tutti i dettagli e le relative specifiche tecniche.

Roborock: ecco le nuove tecnologie smart per la casa

Partiamo prima di tutto dai modelli Roborock Qrevo Curv e Roborock Qrevo Edge, che introducono per la prima volta in assoluto il telaio AdaptiLift. Il telaio in questione presenta un controllo a tre ruote, che può essere regolato in maniera completamente indipendente, consentendo così di raggiungere un’altezza massima di 10 millimetri. Ciò permette di migliorare significativamente il livello di pulizia generale, permettendo di raggiungere anche tappeti a pelo medio-lungo e altre tipologie di pavimento più complesse ed estese. I robot sono in grado di raggiungere anche soglie a doppio livello, fino a un massimo di 4 centimetri d’altezza.

Un’altra funzionalità molto interessante è sicuramente rappresentata dal duplice sistema anti-grovigli, che combina sapientemente la spazzola principale DuoDivide e la spazzola laterale FlexiArm ad arco, impedendo ai capelli o ai detriti di aggrovigliarsi attorno ad esse.

Tutti e due i modelli offrono poi una stazione di ricarica multifunzionale 3.0, in grado di lavare il mocio a una temperatura di 75 gradi, riuscendo così a rimuovere fino al 99,99% dei batteri presenti sulla sua superficie.

Roborock Qrevo Curv sarà disponibile su Amazon e presso lo store online ufficiale di Roborock a partire dal prossimo 9 settembre, ad un costo di 1499,99 euro. Non conosciamo attualmente invece il listino prezzi e la disponibilità di Roborock Qrevo Edge, che verranno forniti dalla compagnia a breve.

Passiamo poi a Roborock Qrevo Slim, che con i suoi 8,2 centimetri di spessore rappresenta a tutti gli effetti l’aspirapolvere robot più sottile del settore. La caratteristica più significativa di questo specifico modello è il sistema StarSight Autonomous, che grazie alla tecnologia 3D ToF a doppio laser e alla fotocamera intelligente RGB, assicura una navigazione intelligente in grado di riconoscere qualsiasi ostacolo che si ponga davanti.

Grazie alla precisa comprensione degli spazi circostanti, dunque, Roborock Qrevo Slim è in grado di riconoscere e interfacciassi con 73 distinte tipologie di ostacoli. Il robot è inoltre in grado di riconoscere gli animali presenti all’interno dell’ambiente domestico, interrompendo temporaneamente la spazzola principale per regolare la traiettoria di movimento in base a loro. La presenza della spazzola FlexiArm e del mocio laterale estensibile di Roborock Qrevo Slim assicurano quindi un’ottima pulizia generale dell’ambiente domestico.

Roborock Qrevo Slim sarà disponibile in Italia attraverso Amazon Italia e rivenditori ufficiali a partire dal prossimo mese di ottobre, ad un prezzo di lancio di 1299,99 euro. Non conosciamo al momento la data d’uscita precisa, che verrà comunicata dalla compagnia nel corso dei prossimi giorni.

È poi il turno di Roborock H5, un’aspirapolvere portatile senza fili in grado di combinare un design sottile e leggero (pesa infatti 1,82 chilogrammi) a un’aspirazione potente da 158 AW con funzioni di filtraggio avanzati. Il modello nello specifico offre una tecnologia di separazione della polvere a nove cicloni, che aumenta ulteriormente il livello di pulizia della casa.

Roborock H5 sarà disponibile sul mercato italiano attraverso Amazon Italia e sullo store online ufficiale di Roborock dal prossimo 9 settembre, con un prezzo di listino di 299,99 euro.

Ultimo ma di certo non per importanza Roborock Zeo Lite, un lavasciuga intelligente all-in-one. Tra le funzionalità salienti di questo modello troviamo in particolare la prima tecnologia di asciugatura Zeo-Cycle, che fa uso della capacità superiore di assorbimento del vapore acqueo per salvaguardare i capi più delicati, evitando così di esporli a temperature pericolosamente eccessive. La modalità di asciugatura a temperatura moderata è garantita dall’ausilio dell’intelligenza artificiale, e permette di catturare l’umidità per la salvaguardia e la cura dei tessuti.

Il modello presenta una grande capacità di carico, essendo in grado di gestire rispettivamente 10 chilogrammi per il lavaggio e 6 chilogrammi per l’asciugatura, riuscendo a completare un ciclo completo in appena un’ora, risparmiando così quantità significative di tempo. Roborock Zeo Lite sarà disponibile al momento in esclusiva per il mercato tedesco, dunque attendiamo ulteriori aggiornamenti dalla compagnia in merito ad un’eventuale uscita sul mercato italiano, che avverrà presumibilmente nel corso dei prossimi mesi.